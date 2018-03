Primele condamnări pentru corupţia de la Spitalul "Malaxa"

« Alte stiri din categoria National

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au decis condamnarea cu suspendare a şapte angajaţi ai spitalului Malaxa şi administratori de firmă, cei care şi-au recunoscut faptele în faţa procurorilor şi judecătorilor.

Fostul director financiar-contabil al Spitalului Malaxa, Margareta Preda, a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare. Fostul tehnician administrativ al Spitalului Malaxa, Ştefan Lucian Nicolae, a primit doi ani şi zece luni de închisoare cu suspendare, iar managerul IT, Traian Nica, doi ani şi nouă luni de închisoare cu suspendare. Tot la închisoare suspendare a fost condamnat şi fostul director administrativ, Paul Stoica, doi ani şi şase luni.

Şi administratorii firmelor care i-au oferit cadouri şi beneficii fostului manager Florin Secureanu au scăpat de încarcerare. Eugenia Dumitru, managerul firmei care furniza, pe banii spitalului, alimente pentru Secureanu şi familia lui, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare. Administratorul firmei de la care Secureanu lua cadouri pentru sine şi apropiaţii săi, Eugen Răsoiu, a primit doi ani de închisoare cu suspendare, iar Simona Trandafir, cea care se ocupa de livrarea bijuteriilor şi le curăţa sub contracte privind „curăţarea instrumentarului ginecologic” a fost condamnat în primă instanţă la un an şi patru luni de închisoare cu suspendare.

Mai mult, în decizia Tribunalului se stipulează că grupul celor şapte are de plătit, în total, 635.000 de euro.

Florin Secureanu, fostul manager, alături de Mihai Mesner, Cristian Ioniţă şi Gabriel Deaconu vor fi judecaţi într-un dosar disjuns, nu pe procedură simplificată, aşa cum s-a întâmplat în cazul celor şapte.