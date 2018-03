Statul îşi umflă aparatul bugetar

« Alte stiri din categoria National

Aproape 20.000 de noi locuri de muncă au fost create anul trecut în sectorul bugetar, numărul de salariaţi de la stat ajungând în decembrie la 1,21 de milioane de angajaţi, arată datele Ministerului de Finanţe. Dintre acestea, 5.000 de joburi noi sunt exclusiv funcţionari din administraţia publică centrală şi locală, unde numărul de angajaţi a crescut de la 202.000 la 207.000 de persoane între decembrie 2016 şi decembrie 2017. Salariul mediu al funcţionarilor din administraţia publică a crescut în aceeaşi perioadă cu 20%, până la 3.700 de lei net, potrivit ZF.ro.

„Dacă până acum nu exista această tendinţă, în ultimul an am observat că există candidaţi care au targetat clar joburile de la stat, iar în trecut locurile de muncă din privat erau clar preferate în detrimentul celor din sectorul public. Sigur, statul a fost de-a lungul timpului top employer în unele zone ale României, însă cred că majorările salariale din ultimul an îl transformă într-un top employer la nivel naţional”, a explicat Felix Toma, country manager pe România şi Bulgaria în cadrul firmei de recrutare şi închiriere de forţă de muncă în regim temporar Gi Group.

Anul acesta cheltuielile cu salariile bugetarilor vor ajunge la 8,9% din PIB, în creştere faţă de nivelul de 8,3% din PIB în 2017 şi 7,5% din PIB în 2016. Prin urmare, salariile bugetarilor vor avea anul acesta cea mai ridicată pondere raportată la PIB din ultimii nouă ani. „Toată această evoluţie repetă ceea ce s-a întâmplat în perioada 2005-2008, când, de asemenea, a crescut foarte mult numărul de angajaţi de la stat şi au crescut şi salariile cam cu aceleaşi motivări şi obiective politice de acum. Probabil că la un moment dat vom vedea consecinţe similare, să ne amintim de reducerile de personal, tăierile de salarii şi de condiţionalităţile impuse FMI, UE şi BM”, a explicat analistul economic Aurelian Dochia.