Orban a scăpat de acuzaţiile DNA

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat definitiv ieri de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul în care a fost judecat pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei în scopul obţinerii unor foloase necuvenite. Un complet de cinci judecători a respins apelul DNA şi a menţinut decizia de achitare dată anterior de către un alt complet de la Instanţa supremă.

Ludovic Orban a fost achitat în primă instanţă pe 31 ianuarie pentru aceste acuzaţii.

„Încă din prima clipă în care a început ancheta penală în cazul meu am susţinut cu tărie că sunt un om cinstit, că sunt un om corect, care respectă legea şi instituţiile fundamentale ale statului român, încă din primul moment am anunţat că sunt nevinovat şi mi-am susţinut acest punct de vedere. Iată că astăzi (n.r. - ieri) ÎCCJ, prin completul de apel format din cinci judecători, a hotărât că ceea ce am susţinut din prima clipă este adevărat... Pot să spun că mi s-a făcut dreptate, că încrederea mea în puterea judecătorească, în sistemul de justiţie din România s-a dovedit corectă şi că exact aşa cum mie mi s-a făcut dreptate oricărui cetăţean român i se poate face dreptate”, a spus Orban.

El a afirmat că în ultimii doi ani nu i-a fost uşor. Liderul PNL a amintit că la începerea urmăririi penale s-a retras din toate funcţiile de conducere deţinute în partid şi în Camera Deputaţilor, precum şi din cursa electorală pentru Primăria Capitalei şi pentru Parlament.

Potrivit DNA, pe 1 martie 2016, Orban l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, solicitându-i sprijin financiar pentru campania electorală la alegerile locale, în care acesta fusese nominalizat de PNL să candideze la funcţia de primar al municipiului Bucureşti. „Ludovic Orban i-a spus omului de afaceri că el pretinde puţin, că nu mai e cum era pe vremuri... Ludovic Orban i-a spus omului de afaceri să se gândească dacă poate să dea banii: « te gândeşti dacă poţi sau îmi dai un şut în fund». Ludovic Orban i-a spus că nu vrea nimic de la partid”, se arăta în rechizitoriul DNA.

Pe 20 martie 2016, cu ocazia unei noi întrevederi, Orban i-ar fi pretins lui Urdăreanu suma de 50.000 euro în numerar, arătând că are un buget de campanie limitat şi că doreşte „să aibă canale deschise” pe anumite posturi de televiziune, au susţinut procurorii.