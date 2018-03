Scandal în PSD înainte de Congres

« Alte stiri din categoria National

Ieri a fost ultima zi în care liderii PSD şi-au putut depune candidatura pentru funcţiile de conducere din partid. Alegerile par formale, Liviu Dragnea impunându-şi oamenii pentru toate funcţiile pentru care se va vota.

Ecaterina Andronescu şi-a depus ieri candidatura pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD, funcţie deţinută în prezent de Niculae Bădălău, şi a lansat un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea. „Aşa cum s-au desfăşurat toate congresele până acum, de fiecare dată, toate funcţiile au fost supuse din nou la vot pentru un nou mandat, pentru că altfel noi ne aflăm în interiorul unui mandate, în care toată lumea care a trecut prin votul congresului a obţinut un mandate de patru ani. Suntem încă la jumătatea mandatului. Cred că la acest congres, care este unul extraordinar, nu trebuia să facem alegeri, trebuia să venim cu un document - proiect de ţară - în care să spunem cum gândim şi cum vedem noi creşterea economică a României, cum vedem dezvoltarea educaţiei, pe următorii 15-20 de ani. Cred că în acest moment toată lumea s-ar fi concentrate pe Proiectul de ţară şi mai puţin pe candidaturi. Candidaturile ţin de viaţa internă a PSD”, a declarat Ecaterina Andronescu.

Întrebată cum comentează decizia Biroului Permanent PSD Bucureşti-Ilfov de a o susţine pe Viorica Dăncilă pentru aceeaşi funcţie, de preşedinte executiv, Andronescu a spus: „orice om are dreptul să îşi poată depune candidatura”, completând că nu a discutat cu Liviu Dragnea despre decizia sa de a candida.

Pentru funcţia de preşedinte executiv şi-au mai depus candidaturile Nicolae Bănicioiu şi Viorica Dăncilă.

Nicolae Bănicioiu a declarat că speră într-o competiţie corectă unde să câştige cel mai bun, „nu cel dorit de şefi”. Bănicioiu a contestat însă oportunitatea acestui congres care va avea loc în 10 martie. „Era nevoie pentru modernizare doctrinară, poziţia noastră în UE şi proiectul de ţară. Asta propun eu la acest congres. Am câteva elemente de nemulţumire, de aceea candidez. Nu cred că proiectul de ţară poate fi făcut de mâine până poimâine... Trebuie să clarificăm pentru că vin 4.000 de oameni şi din localităţile din jur şi după cum am văzut nu avem drumuri foarte bune. Ce le spunem când vin la congres? Peste o lună vă chemăm să votăm proiectul de ţară?”, s-a întrebat retoric Bănicioiu.

Codrin Ştefănescu: Candidez, dar nu ştiu dacă pot intra în sală

Codrin Ştefănescu a anunţat ieri că va candida pentru funcţia de secretar general al PSD, în condiţiile în care nu ştie dacă va putea intra în Sala Palatului, acolo unde va avea loc Congresul PSD, din cauza regulamentului, pe care îl contestă. „Îmi depun candidatura pentru funcţia de secretar general, în condiţiile în care nu ştiu dacă pot intra în sală. Astăzi (n.r. - ieri) de dimineaţă, colegii din PSD Sector 1, Biroul permanent, văzând în presă ce se întâmplă cu aceste situaţii complicate şi aberante, s-au autosesizat şi au cerut un Birou permanent, l-au chemat şi pe domnul Tudorache - preşedintele de sector - m-au invitat, şi unul dintre delegaţi şi-a retras delegaţia special pentru a putea intra eu în Congres. Vor trimite această notificare acum la partid”, a declarat Codrin Ştefănescu.

Acesta a acuzat faptul că Liviu Dragnea „a schimbat regulile în timpul jocului”, iar cei care vor să candideze pentru funcţii nu pot.

Cătălin Rădulescu, atac la Manda şi Iordache

Deputatul Cătălin Rădulescu a declarat ieri că şi-a depus candidatura pentru funcţia de vicepreşedinte al partidului, deşi nu are susţinerea organizaţiei, acuzându-şi colegii Florin Iordache şi Claudiu Manda că nu sunt capabili să îşi coordoneze comisiile parlamentare, dar fac declaraţii publice.

„Mi-am depus candidatura fără susţinerea organizaţiei. Nu am comentat până acum cât de buni sau nebuni sunt, dar colegii din Oltenia să se abţină - Manda şi Iordache. Florin Iordache să vadă de comisia lui şi să nu mai facă pe deşteptul să ne dea exemple ce bun jurist este. Am contestat modul de alegere în Congres. Dacă aceşti doi domni deştepţi, cum se cred dânşii, şi care nu au dovedit că şi-au făcut treaba măcar în comisiile pe care le conduc, niciunul dintre ei. Fac referire şi ştiu mai bine că nu am avut susţinere, pentru că cerinţa a fost că se dă susţinere pentru o singură persoană, deci noi nici nu am intrat în votul organizaţiei. Domnii aceştia, care sunt habarnişti, ar trebui să ştie, să nu mintă în faţa televiziunilor. Votul de sâmbătă mi se pare că nu îşi are rostul. Trebuia să rămânem cu funcţiile până la congresul la termen şi să organizăm atunci pentru toate funcţiile. Nu veţi avea mari surprize. Probabil va fi omul şi locul. Unii s-au îmbolnăvit noaptea, au răcit a doua zi, nu au mai vrut să candideze”, a declarat Cătălin Rădulescu.

Liviu Dragnea deranjat de criticile colegilor

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, că este o minciună ce spun unii referitor la faptul că acest Congres este organizat pentru a primi funcţii cei care îi sunt apropiaţi lui şi pentru „a scăpa” de cei care îl critică. De asemenea, referitor la afirmaţiile unor lideri PSD care critică actuala conducere, Liviu Dragnea spune că şi ei fac parte din ea şi că „toată lumea vorbeşte peste tot, este o întrecere foarte dură în declaraţii”. „Iertaţi-mă, toate deciziile au fost luate împreună, cine e epurat? În ceea ce priveşte punctele de vedere, toată lumea vorbeşte peste tot. Este o întrecere foarte dură în declaraţii”, a spus el.

Liviu Dragnea a spus că este o minciună faptul că el ar organiza acest Congres doar pentru a „scăpa” de membrii PSD cu care este în conflict. „Nu, este o minciună, dar eu m-am hotărât să vorbesc mai multe după Congres, pentru că nu vreau să influenţez votul şi nu vreau să mă acuze cineva că am spus unele lucruri care ar putea afecta şansa la alegeri, dar partea principală la Congres va fi prima parte, când vor fi prezentate câteva documente şi supuse aprobării”, a declarat liderul PSD.

Întrebat dacă el va avea ultimul cuvânt în ceea ce priveşte candidaţii la Congres, acesta a spus: „Ultimul cuvânt îl va avea CEx”.

Referitor la declaraţia vicepreşedintelui Ecaterina Andronescu, care a afirmat că la acest Congres nu era nevoie de alegeri, ci de discuţii despre proiectul de ţară, Dragnea a întrebat de ce mai candidează aceasta la funcţia de preşedinte executiv.