Dragnea îl acuză pe Ponta că a făcut guvernul cu SRI

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marţi seară, la Antena 3, că fostul premier Victor Ponta i-ar fi „dat de înţeles” că a stabilit împreună cu fostul director al SRI, George Maior, componenţa guvernului USL în anul 2012 şi că Maior i-ar fi spus că Guvernul trebuie format din oameni „verificaţi”.

„În 2012, am vorbit cu mai mulţi parlamentari să voteze moţiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu... Ne-am întâlnit după ce am fost la Cotroceni şi am luat mandatul de la preşedinte. A rămas să ne vedem duminică. Am plecat acasă destul de contrariat... Sâmbătă jucam tenis şi m-a sunat Crin. Mi-a zis: «domnule, aseară nu s-a putut face Guvernul pentru că era oboseală, dar dimineaţă Victor mi-a arătat lista Guvernului. A făcut-o cu tine?» Zic: «nu, n-a făcut-o cu mine, eu am plecat acasă ca şi tine». Mi-a zis Crin: «te-am sunat să-ţi zic pentru că nu mi se pare corect, pentru că am fost împreună»... Ne-am întâlnit duminică... Până la urmă, Ponta mi-a dat de înţeles că a făcut în noaptea aia Guvernul cu George Maior şi cu alţii. I-am zis atunci că dacă asta a fost decizia ta, nu are rost să mai fac parte din proiectul ăsta... şi o să stau în banca mea”, a afirmat Liviu Dragnea.

În acest context, preşedintele PSD a susţinut că la acel moment a avut o discuţie telefonică cu fostul director al SRI, George Maior, care i-ar fi spus că din guvern trebuie să facă parte „oameni verificaţi”.

Fostul premier Victor Ponta a reacţionat la scurt timp, spunând că Liviu Dragnea minte, şi l-a catalogat drept „slugă de Teleorman care nu ştia cum să îi intre sub piele lui George Maior” , căruia „îi ducea cadouri”. „Dragnea dorea să obţină protecţie de la SRI. Guvernul l-am făcut în casa socrului meu, cu el de faţă. Minte de nici nu respiră la cât minte”, a afirmat Victor Ponta, la B1 TV. Ponta a mai susţinut că Dragnea „nu era aşa apropiat” de Maior, cu care el avea o relaţie mai specială, şi atunci „s-a lipit foarte tare de domnul Coldea”.