Dragnea, contrazis în faţa judecătorilor

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au judecat, ieri, procesele în care a fost trimis în judecată preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea.

La termenul de ieri, Liviu Dragnea, judecat pentru instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual, alături de fosta sa soţie şi de foşti angajaţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman, a fost audiat. Preşedintele PSD a susţinut în faţa magistraţilor că a fost trimis în judecată de DNA în dosarul DGASPC Teleorman fără probe. „Am citit dosarul, rechizitoriul, declaraţii, stenograme şi vă spun sincer că am fost trimis în judecată fără probe, doar pe declaraţii, bârfe, zvonuri auzite la şpriţ. Eu nu am înţeles de ce am fost trimis în judecată. În opinia mea, nu sunt probe. Sunt ţinta DNA”, le-a spus Dragnea judecătorilor.

Pe parcursul a două ore, Liviu Dragnea a invocat prevederi legale, a făcut referire la declaraţiile date de ceilalţi inculpaţi în dosar şi le-a spus judecătorilor că este nevinovat. El a negat că i-ar fi cerut directorului DGASPC Teleorman, Alesu Floarea, să le menţină în funcţie pe cele două angajate, Adriana Botorogeanu şi Anisa Stoica, care lucrau de drept pentru PSD. „Eu nu am ştiut că cele două angajate nu vin la serviciu la DGASPC Teleorman şi nici nu mi-a adus nimeni la cunoştinţă despre acest lucru”, a spus Dragnea, adăugând că în rechizitoriu se spune în mod greşit că Direcţia se afla în subordinea lui directă, ca preşedinte al CJ Teleorman. În plus, el a arătat că nu avea posibilitatea, subiectiv, de a o demite sau schimba pe Floarea Alesu din funcţia de director al DGASPC Teleorman.

Şeful PSD a fost confruntat cu Floarea Alesu, care a afirmat că acesta le proteja pe cele două angajate plătite de DGASPC Teleorman şi care lucrau de fapt la sediul PSD. „Liviu Dragnea, direct şi personal, mi-a cerut într-o discuţie să le menţin pe funcţiile respective în cadrul DGASPC Teleorman pe cele două persoane, până când le va rezolva problema. Am făcut acest lucru când i-am adus la cunoştinţă inculpatului situaţia celor două. Se întâmpla în 2008, când la rândul meu am fost informată de şefa de la Personal. De faţă la această discuţie, între mine şi Liviu Dragnea, nu a mai fost prezentă nicio persoană. Această discuţie a avut loc în cabinetul de preşedinte al CJ Teleorman al lui Liviu Dragnea. Începând cu 2009, până în 2010, am mai avut şi alte discuţii cu Liviu Dragnea, tot în legătură cu situaţia celor două. De fiecare dată, îmi spunea că se va rezolva, să am răbdare. Ultimul răspuns pe care mi l-a dat a fost «să-i pun la muncă pe ceilalţi angajaţi, care erau în număr de 800, că sunt destui şi stau degeaba»”, a declarat, în faţa judecătorilor Floarea Alesu.

Liviu Dragnea a fost trimis în judecată de DNA pe 15 iulie 2016. În acelaşi dosar a fost trimisă în judecată şi fosta soţie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, şef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. De asemenea, au fost trimişi în judecată mai mulţi angajaţi de la DGASPC Teleorman.

Ieri, ICCJ a stabilit pentru 25 aprilie ultimul termen al procesului.

Bombonica Prodana a achitat prejudiciul din dosar

Bombonica Prodana, fosta soţie a preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, a cerut ieri judecătorilor încetarea procesului, susţinând că a achitat prejudiciul în acest dosar de 33.000 lei către DGASPC Teleorman. Bombonica Prodana nu a fost prezentă la proces, solicitarea fiind făcută prin avocatul său. Acesta a mai anunţat că Bombonica Prodana nu doreşte să dea declaraţii în faţa instanţei.

La ieşirea din sediul ICCJ, Liviu Dragnea a declarat că nu ştie nimic despre ceea ce a făcut fosta sa soţie. „Habar nu am. Nu mă consultă, nu m-a consultat... Nu ştiam (n.r. - că a plătit prejudiciul). Am aflat azi dimineaţă (n.r. - ieri dimineaţă)”, a declarat Dragnea.

Liderul PSD păzit de jandarmi

Şi de această dată, liderul PSD, Liviu Dragnea, s-a folosit de jandarmi în momentul venirii şi plecării de la instanţa de judecată. El a fost aşteptat de câţiva protestatari, care scandau, pe trotuarul de vis-á-vis de Instanţa supremă, lozinci împotriva lui şi a partidelor din coaliţia de guvernare.

La intrarea în curtea instanţei s-a produs o busculadă, iar jurnaliştii s-au plâns că au fost împiedicaţi de jandarmi să ajungă la liderul PSD pentru a-i lua o declaraţie.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, a declarat ieri că folosirea Jandarmeriei pentru a-l apăra pe Liviu Dragnea este inacceptabilă şi îi cere explicaţii ministrului de Interne, Carmen Dan.