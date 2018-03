Legile Justiţiei, atacate din nou la Curtea Constituţională

« Alte stiri din categoria National

Liberalii, alături de parlamentarii USR, au atacat din nou la Curtea Constituţională a României (CCR) modificările aduse celor trei legi ale Justiţiei.

Deputatul PNL Gabriel Andronache spune că ceea ce au făcut PSD, ALDE şi UDMR nu are nicio legătură cu deciziile anterioare ale Curţii. „Am constatat nu mai puţin de 37 de motive de neconstituţionalitate. La legea 303 am invocat 22 de motive de neconstituţionalitate, la legea 317 - nouă astfel de motive, iar în cazul legii 304 privind organizarea judiciară am identificat nu mai puţin de şase motive de neconstituţionalitate”, a declarat Andronache.

Reacţia liderului PSD, Liviu Dragnea, a fost una virulentă. El i-a acuzat pe liberali că sunt susţinătorii aşa-zisului stat paralel şi că încearcă să împiedice prin orice mijloace stoparea abuzurilor din România. „Este o grupare de partide care susţine în continuare statul paralel, care susţine în continuare ca în România să se continue abuzurile, care susţine în continuare ca lumea asta a tenebrelor - pe care încet, încet am început s-o vedem cu toţii pentru că începe să iasă la iveală - să continue. Acest film, această disperare până la urmă se va încheia, pentru că nu pot bloca mersul. Acele legi vor intra în vigoare şi îşi vor produce efectele”, a avertizat Liviu Dragnea.

Modificările aduse legilor Justiţiei de către PSD, ALDE şi UDMR au fost dur criticate. Mai mult de jumătate dintre cei peste şapte mii de magistraţi din România au semnat o petiţie pentru a stopa modificarea actelor normative, CSM a avizat negativ modificările propuse, iar Parchetul General a dezavuat, de asemenea, demersul majorităţii parlamentare.

În plan extern critici au venit atât din partea Comisiei, cât şi a Parlamentului European. Grupul Statelor Împotriva Corupţiei, un organism al Consiliului Europei, a formulat la rândul său obiecţii consistente faţă de modificările aduse legilor Justiţiei. Raportul instituţiei nu a fost însă făcut public, deoarece este blocat de ministrul Tudorel Toader.