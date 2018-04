Bugetari amÄƒgiÅ£i cu plata salariilor

« Alte stiri din categoria National

Premierul Viorica Dăncilă a vorbit, la începutul şedinţei de Guvern de ieri, despre situaţiile în care salariile bugetarilor nu vor fi plătite în avans, înainte de Paşti. Ea anunţase încă de marţi că pensiile nu pot fi plătite în avans. „Aşa cum ştiţi, am decis să plătim salariile înainte de Paşti şi Ministerul Finanţelor a creat cadrul legal în acest sens. Am văzut că în ultimele ore au apărut informaţii contradictorii în spaţiul public în legătură cu acest lucru, dar şi la plata pensiilor în avans. Vă rog de urgenţă, domnilor miniştri, să ieşiţi să clarificaţi de urgenţă aceste lucruri, pentru că trebuie să avem o informare corectă a cetăţenilor. Cu toate că eu am explicat ieri (n.r. - marţi) de ce nu se pot da pensiile în avans, o rog pe doamna ministru Vasilescu să mai dea încă o dată aceste explicaţii”, a spus Viorica Dăncilă.

„Intenţia noastră a fost o intenţie bună, în prag de sărbători, şi cred că nu este normal să apară astfel de situaţii”, a adăugat ea.

Dăncilă anunţase marţi că toţi bugetarii îşi vor primi salariile în avans, înainte de sărbători, dar că nu vor fi plătite mai repede şi pensiile. „Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paşti, pensiile nu - şi am să explic de ce. Pensiile se dau între 14 şi 27 ale lunii. Dacă le dăm acum va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecută şi este foarte greu să tipărim fluturaşii de pensie”, a spus ea.

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” a anunţat însă că angajaţii din învăţământ nu vor beneficia de această facilitate şi a solicitat Guvernului să precizeze clar categoriile de bugetari care vor primi salariile înainte de Paşti.

În urma acestor declaraţii, ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, a precizat că bugetarii din mai multe domenii nu vor primi salariile înainte de Paşti, deoarece ministerele de care ţin aceştia au decis să nu solicite acest lucru Ministerul Finanţelor Publice.

Vor primi astăzi salariile, ultima zi lucrătoare înaintea vacanţei de Paşti, angajaţii a 38 de instituţii, majoritatea din administraţia centrală.