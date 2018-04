Sfârşit tragic înainte de Paşti

« Alte stiri din categoria National

O tragedie s-a petrecut în noaptea de miercuri spre joi, în judeţul Neamţ, pe raza comunei Alexandru cel Bun. O autoutilitară de transport marfă, în care erau zece persoane, a plonjat de pe podul de peste canalul de aducţiune al râului Bistriţa, incidentul fiind anunţat în dispeceratul Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamţ la ora 00:48 de pasagerii unui alt microbuz care venea din spate. Ambele maşini străbătuseră ţara tocmai de la Arad şi se îndreptau spre domiciliile pasagerilor din comunele Săvineşti, Podoleni, Făurei şi Bîrgăoani, acolo unde urmau să petreacă sărbătorile pascale.

Imediat, la faţa locului au fost mobilizate masive forţe de intervenţie, însă, dat fiind adâncimea apei, care în unele locuri atingea şi şapte metri, pentru şapte persoane scoase din adâncuri măsurile de resuscitare au fost în zadar. Alte două victime au fost recuperate fără viaţă după misiuni de căutări cu scafandri şi bărci pneumatice, ultima în jurul orei 9:00, iar singurul supravieţuitor, un tânăr de 21 de ani, Ionuţ Vîrlan a fost transportat la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ.

Ionuţ Vîrlan nu-şi aduce aminte mare lucru din ce se întâmplase, pentru că s-a trezit chiar în momentul în care maşina a plonjat în apă. „Eu dormeam şi deodată am ajuns în apă. În acel moment am dat cu piciorul că se crăpase geamul. Am tras de el şi am ieşit afară. În maşină mai erau fratele meu, Ştefan, cumnatul şi fratele cumnatului meu, mai erau şi nişte băieţi din alte localităţi. În spate mai era un microbuz cu băieţi. Ne întorceam cu toţii de la muncă, de la o plantaţie din Arad, unde eram de vreo trei săptămâni. Plecasem de acolo miercuri după-amiază, pe la ora 3:00, şi s-au mai făcut opriri pe drum, pe la restaurante”, a povestit Ionuţ Vîrlan, de pe patul de spital.

Şoferul a adomit la volan

Plan roşu de intervenţie Imediat după anunţarea nenorocirii, autorităţile judeţene au intrat în alertă şi la ora 00:55 s-a instituit „planul roşu” de intervenţie pentru victime multiple

În urma anchetei preliminare, s-a stabilit că şoferul autoutilitarei a pierdut controlul volanului, a lovit un cap de pod, a intrat în balans şi a plonjat în canal. Tot cercetările preliminare au condus la concluzia că accidentul s-a produs din cauza ruperii unei roţi din spate a microbuzului. În momentul în care autoutilitara, fabricată în 2001, a fost scoasă din canal, roata lipsea. Autoutilitara avea inspecţia tehnică valabilă până în august 2018.

În cauză a fost deschis un dosar în care se fac cercetări pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Comisarul-şef Neculai Catană, de la IPJ Neamţ, a dezvăluit că şoferul Gabriel Nistor, care era şi proprietarul maşinii, avea carnet din 2016, dar în mai puţin de doi ani a fost sancţionat contravenţional pentru depăşirea vitezei legale de 10 ori.

Amănunte în ediţia tipărită a „Monitorul de Botoşani”