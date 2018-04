Români victime ale Facebook

« Alte stiri din categoria National

Peste o sută de mii de români ar fi fost victimele scurgerii de date de la Facebook către Cambridge Analytica, conform Digi 24.

Potrivit unui răspuns Facebook pentru Digi 24, 78 de români şi-au instalat aplicaţia „This is your digital life”, cea care colecta datele personale şi le oferea apoi Cambridge Analytica. Mai mult, alţi 112.343 de români care erau în cercul de prieteni ai celor 78 ar fi afectaţi de această problemă. Datele personale are acestora ar fi ajuns la firma de consultanţă britanică.

Cu ajutorul acestor date, companiile de consultanţă precum Cambridge Analytica pot elabora mesaje personalizate în numele unui partid politic, aşa cum s-a întâmplat în Statele Unite şi pot influenţa astfel electoratul.

La nivel mondial, este vorba despre peste 87 de milioane de utilizatori Facebook ale căror date au fost colectate de Cambridge Analytica. Cei mai mulţi din Statele Unite, aproximativ 70 de milioane, în timp ce pe teritoriul UE sunt cel puţin 2,7 milioane de utilizatori afectaţi.

Facebook va alerta, începând de luni, 9 aprilie cei peste 87 de milioane de utilizatori care ar fi putut fi afectaţi de încălcarea drepturilor de confidenţialitate de către Cambridge Analytica şi care vor primi mesaje detaliate în news feed-ul de pe Facebook. Include un link (https://www.facebook.com/help/1873665312923476?helpref=search&sr=1&query=cambridge) unde se poate vedea ce aplicații folosiţi şi ce informaţii aţi oferit.

În plus, în încercarea de a controla problema, toţi utilizatorii vor primi un avertisment care va conţine un link pentru a putea consulta lista aplicaţiilor pe care le folosesc şi ce informaţii au oferit acestora. Va exista opţiunea de închidere a aplicaţiilor şi stoparea accesului unor terţe aplicaţii.

Scandalul Cambridge Analytica a izbucnit în luna martie. Atunci a fost raportat faptul că firma susţinută de Robert Mercer, simpatizant al lui Donald Trump, şi condusă în trecut de Steve Bannon, fost consilier al actualului preşedinte american, a obţinut informaţii personale a 50 de milioane de utilizatori Facebook fără a avea permisiunea. Aceste informaţii au fost folosite pentru a influenţa procesul electoral din 2016. Cifra s-a dovedit a fi mult mai mare, iar reprezentanţi ai Facebook au transmis că peste 70 de milioane dintre cei 87 de milioane de utilizatori afectaţi sunt din Statele Unite, peste un milion, din Filipine, Indonezia şi Marea Britanie. Alte peste 2,5 milioane, din UE.