Udrea se dă refugiată politic în Costa Rica

Elena Udrea susţine că are statut provizoriu de refugiat politic în Costa Rica din 21 martie şi că una dintre obligaţiile pe care le are este de a nu părăsi teritoriul statului Costa Rica. La termenul de ieri al procesului „Gala Bute, Veronel Rădulescu, avocatul Elenei Udrea, a declarat că fostul ministru a primit în Costa Rica un carnet de refugiat valabil pe un an, iar acest statut o protejează de o eventuală extrădare. „În prezent, doamna Elena Udrea a primit din partea statului Costa Rica statutul de refugiat politic în baza Convenţiei pentru refugiaţi din 1956... În 21 martie, s-a acordat acest statut, care o protejează de eventualele cereri de extrădare... Pe de altă parte, odată ce a primit carnetul de refugiat, are acest statut. Este adevărat că e pe un an de zile. Urmează să se efectueze în continuare verificări. După un an de zile, va primi statut de refugiat politic permanent. Este provizoriu, pentru că aşa este procedura. Are aceleaşi drepturi ca şi cel de statut permanent... Doamna Udrea nu a fost chiar un om de rând”, a explicat Rădulescu.

În replică, procurorul de şedinţă a spus că, din documentele depuse de avocat la dosar, nu rezultă că Elena Udrea a primit statutul de refugiat politic în Costa Rica. „Nu rezultă nicăieri din acel document că i s-a dat statutul de refugiat. A fost prezentat un carnet provizoriu al solicitantului Elena Udrea, care atestă că, în 22 februarie, ea a făcut cerere de refugiat, iar în 21 martie a avut un interviu, perioadă în care transmitea instanţei că este în imposibilitate de a se prezenta la proces. Documentele au titlu provizoriu şi evidenţiază că i se permite şederea şi nicidecum că are statut de refugiat. Luaţi act de natura tendenţioasă de traducere a documentelor. Se vorbeşte în actul respectiv de un carnet provizoriu”, a semnalat procurorul.

Instanţa Supremă i-a respins Elenei Udrea solicitarea de a fi audiată la distanţă, admiţând punctul de vedere al procurorului. „Din înscrisurile prezentate, emise de autorităţile din Costa Rica, nu rezultă că a primit statutul de refugiat sau de refugiat politic, ci doar că a formulat o solicitare către autorităţi de a primit statutul de refugiat”, a spus preşedintele completului de judecată.

Pe de altă parte, magistraţii au admis o cerere depusă de avocatul fostului preşedinte al Federaţiei Române de Box (FRB), Rudel Obreja, prin care acesta a solicitat ca DNA să spună dacă SRI i-a sprijinit tehnic pe procurori în desfăşurarea anchetei.

Ultimul termen amânat pentru 9 mai

Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) au amânat pentru 9 mai dezbaterile finale în dosarul „Gala Bute”, în care Elena Udrea a fost condamnată în primă instanţă la şase ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu. Iniţial, Instanţa supremă stabilise ca ieri să se desfăşoare ultimul termen al procesului, însă omul de afaceri Adrian Gărdean, care are statutul de martor-denunţător în dosar, nu s-a prezentat la audieri, urmând ca el să fie adus cu mandat pe 9 mai.

În acelaşi dosar, Rudel Obreja, fost preşedinte al FRB, a fost condamnat la cinci ani închisoare cu executare iar Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana deţinute de Elena Udrea, a primit trei ani de închisoare cu executare. Ion Ariton, fost ministru al Economiei, a fost achitat pentru acuzaţiile de participaţie improprie la abuz în serviciu şi folosire a influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite.

Ştefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, a primit un an şi şase luni cu suspendare, Gheorghe Nastasia, fost secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, a primit patru ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Naţionale de Investiţii, trei ani de închisoare cu suspendare, şi Dragoş Marius Botoroagă, administratorul unei firme, doi ani şi şase luni cu suspendare.

Udrea a coordonat un sistem prin care persoanele cele mai apropiate ei, şi anume Lungu, Topoliceanu, Nastasia şi Breazu, au primit, cu ştiinţa sa, sume de bani de la reprezentanţii unor societăţi comerciale pentru a le garanta plata la timp a lucrărilor finanţate de ministerul pe care inculpata îl conducea. Anchetatorii spun că sumele obţinute au intrat fie nemijlocit în patrimoniul Elenei Udrea (în numerar ori prin plata unor bunuri şi servicii), fie în patrimoniul unor persoane indicate de aceasta (Organizaţia Bucureşti a PDL şi Rudel Obreja).

Udrea mai este acuzată că a determinat alţi funcţionari din minister să îşi încalce atribuţiile cu prilejul achiziţiei de servicii de publicitate la „Gala Bute”, prejudiciind bugetul instituţiei şi creând un folos necuvenit pentru Rudel Obreja.