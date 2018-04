Traian Băsescu îi ia apărarea Elenei Udrea

« Alte stiri din categoria National

Preşedintele PMP, Traian Băsescu, a declarat, într-o intervenţie telefonică la B1 TV, referitor la plecarea Elenei Udrea în Costa Rica, că un om care „simte că e hăituit are dreptul să se apere prin toate mijloacele”, afirmând, de asemenea, că orice om are dreptul la un proces corect. „Cred că orice om are dreptul la un proces corect. Poţi să-i impuţi de la Gala Bute trei milioane şi, ca şi cum nu s-a făcut Gala Bute. La gala aia s-a făcut măcar de un leu publicitate. Cum să spui că toată gala trebuie plătită, e abuz în serviciu?”, a adăugat el.

Elena Udrea a susţinut vinerea trecută, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, că are statut provizoriu de refugiat politic în Costa Rica din 21 martie şi că una dintre obligaţiile pe care le are este de a nu părăsi teritoriul statului Costa Rica. Instanţa Supremă i-a respins însă solicitarea de a fi audiată la distanţă în dosarul „Gala Bute”, pentru că din actele depuse de avocatul acesteia nu ar rezulta că aceasta a obţinut acest statut.

Pe de altă parte, Ambasada României la Ciudad de Mexico, care asigură reprezentarea diplomatică în Costa Rica, nu a fost notificată de către autorităţile costaricane în legătură cu vreo cerere de acordare a statutului de azilant politic în această ţară formulată de către Elena Udrea.