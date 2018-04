PSD pregăteşte miting pentru susţinerea familiei tradiţionale

« Alte stiri din categoria National

Partidul Social Democrat (PSD) va organiza, luna viitoare, un miting de amploare în Bucureşti, a anunţat Liviu Dragnea la finalul Comitetului Executiv Naţional (CExN) al partidului.

Potrivit liderului PSD, prin acest miting, social-democraţii vor să îşi manifeste susţinerea faţă de familia tradiţională. Mitingul va avea loc la Bucureşti şi va fi „unul foarte mare”. „Cea mai importantă decizie este cea legată de propunerea pe care am făcut-o colegilor mei să organizăm un miting mare al PSD pentru susţinerea familiei tradiţionale. Vreau să organizăm acest miting şi am luat şi astăzi decizia asta, pentru a nu mai exista niciun echivoc în abordarea pe care o are PSD pe acest subiect”, a afirmat Dragnea.

Întrebat dacă există un număr aproximativ de participanţi, în condiţiile în care s-a vehiculat cifra de un milion de oameni care trebuiau să vină la Bucureşti, Dragnea a spus: „Va fi un miting mare. Foarte mare!”. „Suntem pe ultima sută de metri de a adopta în Senat modificările la Constituţie. Vedem ce face preşedintele, dar, dacă Senatul adoptă propunerile de modificare pentru Constituţie, cred că nu o să ne mai oprească nimeni... Nu putem să facem un miting cu foarte multe subiecte”, a adăugat el.

Şi Dumitru Buzatu, liderul organizaţiei PSD Vaslui, a confirmat organizarea unui asemenea miting. „A fost o discuţie pentru organizarea acestui miting, urmează ca cei din teritoriu să-şi mobilizeze forţele şi vom vedea care va fi hotărârea finală. Va fi pentru susţinerea familiei şi omagierea Centenarului, aşa cum s-a discutat. Nu s-a discutat despre vreun miting pentru legile Justiţiei. Este o activitate a Parlamentului”, a spus Buzatu. El a precizat că mitingul va avea loc în a doua parte a lunii mai. „Va fi un miting de amploare. Data - în a doua parte a lunii mai. Nu s-a discutat despre acţiunea la nivelul judeţelor”, a conchis Buzatu.