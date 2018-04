Bunicuţă câştigătoare la Loto 6 din 49

« Alte stiri din categoria National

Câştigătoarea premiului de categoria I obţinut la tragerea Loto 6 din 49 din data de 15 aprilie şi-a ridicat ieri banii de la sediul central al Loteriei Române. Premiul este în valoare de 1.375.546,09 lei (peste 295.000 de euro), la care se aplică un impozit de 25%.

Posesoarea biletului norocos, Liliana, este din Târgu Jiu şi are 84 de ani. De câţiva ani joacă constant la Loto 6 din 49 cu speranţa că va câştiga. Femeia este convinsă că „Dumnezeu o iubeşte”, pentru că această mare dorinţă i s-a împlinit. A ales numerele la întâmplare, aşa cum i-au venit în minte. Numerele câştigătoare au fost 15, 9, 31, 21, 13, 4. Femeia obişnuieşte să joace mereu o singură varianta simplă, iar pe biletul câştigător de duminică dăduse 4,90 lei.

„Am mai câştigat anul trecut câte 30 de lei şi m-am gândit că poate mă urmăreşte norocul. Am mers la agenţie, am ales nişte numere întâmplător şi am pus o variantă simplă. Speram să câştig patru numere, nu mai mult, ca să acopăr cheltuielile făcute de strănepoata mea pentru renovarea apartamentului, să acopăr cheltuielile şi să o aduc în ţară să aibă grijă de mine. Am stat toată iarna în frig, pentru a face economie la gaze. În prima lună am primit factură de 260 de lei, m-am speriat, nu îmi permiteam dintr-o pensie de 900 de lei, aşa că am decis să mă îmbrac mai gros. Am jucat şi de Paşti la Loto, am sperat că o să câştig ca să îmi aduc strănepoata acasă. Să mă respecte şi să stea cu mine, să mă îngrijească”, a povestit pensionara care a plâns de bucurie când a mers să revendice premiu.

Ultima dată anul acesta se câştigase premiul la Loto 6 din 49 cu doar o săptămână înainte. Premiul de 6,6 milioane de lei (1,4 milioane de euro) i-a revenit unui braşovean de 30 de ani.