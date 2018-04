Infractori închişi la domiciliu

« Alte stiri din categoria National

Plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional, a adoptat ieri, cu 170 de voturi „pentru”, 81 „împotrivă” şi şase abţineri proiectul legislativ privind măsurile alternative de executare a pedepselor. Este vorba de celebra lege privind executarea pedepsei la domiciliu sau doar în weekend.

Printre cei 170 de deputaţi care au votat pentru controversatul proiect de lege se regăsesc şi cei cinci deputaţi PSD de Botoşani, respectiv: Mihaela Huncă, Tamara Ciofu, Costel Lupaşcu, Marius Budăi şi Răzvan Rotaru. Singurul reprezentant al liberalilor botoşăneni în Camera Deputaţilor, Cristian Achiţei, a votat împotriva proiectului, deşi acesta fusese depus la Senat de reprezentanţii PNL.

„Ne cere UE”

Dintre cei cinci parlamentari PSD de Botoşani, doar patru au putut fi contactaţi, dintre care doar doi şi-au expus un punct de vedere. Aflaţi în drum spre Botoşani, aceştia s-au arătat surprinşi când li s-a cerut să explice votul dat, unii dintre ei încercând să se fofileze sau să impună derularea discuţiei în termenii pe care şi-i doreau ei. Este cazul deputatul Costel Lupaşcu, care a încercat mai întâi să paseze responsabilitatea în ograda colegilor liberali, pentru ca apoi să scape de discuţia care îl punea în încurcătură prin afirmaţia că nu i s-a spus iniţial că este înregistrat.

La rândul său deputatul Marius Budăi după ce a răspuns la telefon şi a afirmat că este pe drum a rămas fără semnal, în timp ce colegul său Răzvan Rotaru nu a putut fi contactat.

Mai curajoase au fost deputaţii Mihaela Huncă şi Tamara Ciofu, care şi-au explicat votul. „Din ce ştiu eu, Uniunea Europeană ne-a impus nişte reguli pentru detenţie şi se dau nişte amenzi pentru nerespectarea lor. Atât timp cât nu sunt condiţii în penitenciare, este o soluţie şi aceasta”, a declarat deputata, recomandând consultarea unui specialist jurist înainte să se întrerupă convorbirea „din cauza semnalului slab”.

Deputatul Tamara Ciofu a fost în schimb mult mai deschisă la dialog. „După cum ştii, sunt vicepreşedinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Şi în primul mandat şi acum am mers prin centrele de reeducare şi am văzut situaţia de acolo. Am stat de vorbă şi cu reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale care se ocupă de reintegrarea deţinuţilor în societate şi am înţeles că principala problemă este reintegrarea, reabilitarea şi recuperarea socială a celor care au fost în închisoare. Apoi, aglomerarea din penitenciare, lipsa de psihologi şi de cadre educaţionale care să se implice în educarea acestora şi în ajutarea lor pentru reabilitare este o altă problemă. Apoi, mulţi dintre ei cad victime în penitenciare şi iau tot felul de boli. Dacă recuperăm pentru societate măcar 20% dintre cei care au trecut prin penitenciar tot este un câştig. Acestea sunt motivele pentru care am votat pentru acest proiect de lege”, a declarat Tamara Ciofu.

Opoziţia contestă legea la CCR

De partea cealaltă, deputatul liberal Cristian Achiţei a votat împotriva proiectului, deşi, iniţial, acesta a fost depus la Senat de către reprezentanţii partidului din care face parte. „Am votat împotriva pentru că, PSD, prin amendamentele depuse, a modificat radical proiectul depus de PNL. Am discutat la grupul parlamentar şi am decis să atacăm legea la Curtea Constituţională”, a declarat Cristian Achiţei. De altfel, acest punct de vedere a fost susţinut şi în plen, de la tribuna Camerei Deputaţilor, de către deputatul liberal Gabriel Andronache, care a explicat de ce partidul din care face parte se opune acestui proiect de lege. „PNL nu va vota acest proiect în forma ieşită din Comisia juridică, pentru că nu mai are absolut nicio legătură cu ceea ce au gândit colegii noştri şi nici cu scopul urmărit, anume: de a contribui la degrevarea penitenciarelor de aglomerarea existentă în prezent şi de a fi alături de o eventuală lege pentru prevenirea şi reducerea recidivei. Acestea două erau proiectele necesare pentru ca în penitenciare să se producă o adevărată reformă. Din nefericire, aţi pervertit ambele măsuri. Pe de o parte, aceste măsuri alternative au devenit un instrument prin care din măsuri alternative la executarea pedepselor cu închisoarea, dumneavoastră aţi elaborat un proiect prin care introduceţi ca inovaţie juridică măsuri alternative la liberarea condiţionată. Ăsta este efectul amendamentelor care au fost depuse în Comisia juridică”, a spus deputatul liberal Gabriel Andronache.

Deputatul USR Stelian Ion, de asemenea membru în Comisia juridică, a spus că prin modificările aduse cu privire la măsurile alternative de executare a pedepselor, PSD se comportă ca un „piroman” şi îşi doreşte să rezolve problema corupţiei prin eventuala abrogarea a întregului Cod penal. „Este o bazaconie ceea ce propuneţi dumneavoastră - închisoarea acasă. Ce a făcut PSD de se comportă asemenea unui piroman care smulge cutia de chibrituri din mână şi dă foc casei? A preluat pur şi simplu un alt proiect al colegilor noştri (n.r. - de la PNL), a adus amendamente - 18 am numărat - la opt articole, au modificat complet conţinutul şi au relaxat foarte mult această legislaţie, în continuarea demersului mai vechi de dezincriminări, de relaxare a legislaţiei penale. Îşi doresc cei de la PSD să rezolve problema corupţiei prin eventuala abrogare a întregului Cod penal. PSD distruge justiţia, slăbeşte legislaţia penală, deschide larg porţile închisorilor”, a explicat Stelian Ion.

Luni, Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a dat aport favorabil proiectului, cu 13 voturi „pentru”, nouă voturi „împotrivă” şi două abţineri.

Ce prevede noua lege

Pe 11 aprilie, Comisia juridică a decis că persoanele condamnate pentru infracţiuni cu violenţă sau care au profitat de starea de neputinţă fizică sau psihică a victimei, persoanele condamnate pentru corupţie şi persoanele recidiviste nu vor putea să îşi ispăşească pedeapsa acasă sau în weekend.

De asemenea, Comisia juridică a decis că „măsura alternativă de executare a pedepsei privative de libertate a executării la domiciliu constă în executarea la domiciliu a pedepsei privative de libertate cu supraveghere din partea unor lucrători anume desemnaţi de către Ministerul Afacerilor Interne cu sau fără brăţară electronică”.

Iniţial, proiectul prevedea măsuri de arest la domiciliu şi pentru categoriile enumerate mai sus, iar preşedintele Comisiei juridice, Eugen Nicolicea, a spus că modificările au fost aduse deoarece „opinia publică nu doreşte aşa ceva”.

O altă prevedere stabileşte că judecătorul de supraveghere a privării de libertate va dispune stabilirea unei măsuri alternative de libertate pentru persoanele care au executat, fără a fi sancţionate, jumătate din fracţia minimă de executat în sistemul penitenciar.

Potrivit amendamentelor adoptate de Comisia juridică, măsurile alternative de executare a pedepsei privative de libertate sunt măsuri de natură judiciară, dispuse de judecătorul de supraveghere a executării pedepsei, constând în înlocuirea măsurii executării pedepsei principale cu închisoarea în regim de detenţie cu măsura executării acesteia la domiciliu, în libertate sau în regim special penitenciar. Astfel, judecătorul de supraveghere a executării pedepsei poate dispune una dintre măsurile alternative pentru persoanele condamnate, care au efectuat fracţia de 1/5 din pedeapsă necesară pentru luarea în discuţie a regimului de detenţie, membrii comisiei au decis că este vorba despre persoane condamnate la pedepse de până la cinci ani.

Proiectului mai prevede că măsurile alternative de executare a pedepsei privative de libertate sunt executarea la domiciliu a pedepsei, executarea fracţionată a pedepsei privative de libertate în timpul săptămânii la domiciliu şi în zilele de sâmbătă şi duminică într-un centru special înfiinţat pentru această măsură de executare, precum şi executarea pedepsei în regim mixt, la domiciliu, cu prestarea de zile de muncă în folosul comunităţii în echivalent.