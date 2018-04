Times New Roman dÄƒ Ã®n judecatÄƒ CNCD

« Alte stiri din categoria National

Echipa site-ului de satiră Times New Roman a publicat ironii despre amenda de la Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi a anunţat că va contesta în justiţie această decizie, precizând că încă nu a primit motivarea hotărârii. Preşedintele instituţiei, Asztalos Csaba, a transmis că CNCD se află în termenul legal pentru a comunica motivarea.

„Vom contesta in justiţie această hotărâre, după ce vom primi motivarea deciziei CNCD. Oficial, CNCD nu ne-a comunicat încă nimic, am aflat din presă de decizia luată”, a transmis, ieri, Times New Roman. „Articolul incriminat este o metafora pentru servilismul din PSD. Este un pamflet care înfierează tare din PSD. El se referă la un congres PSD şi la toţi cei 4.000 de membri prezenţi, nu doar la cele cinci persoane care s-au considerat discriminate”, a adăugat echipa site-ului.

Tot ieri, Times New Roman a publicat un articol intitulat „10 lucruri despre amenda imensă dată de CNCD unui site de umor”. „Coincidenţă suspectă. Mai lipsesc fix 16.000 de lei pentru terminarea Catedralei Mântuirii Neamului” şi „PSD se lăuda că măreşte salariile, dar deocamdată se simte doar mărirea amenzilor” sunt două dintre ironiile incluse în acest articol.

Distribuind pe pagina sa de Facebook articolul, preşedintele CNCD, Asztalos Csaba, a scris că răspunsurile vor veni în motivarea deciziei.

Întrebat de un utilizator al platformei de socializare dacă motivarea deciziei nu ar trebui să existe deja, preşedintele CNCD a răspuns că „suntem în termenul legal”. „Răbdare - datoria noastră este să motivăm/explicăm deciziile”, a mai scris Asztalos Csaba.

Sancţiunea a fost dată de CNCD, miercuri, pentru articolul postat pe pagina de internet Times New Roman pe 12 martie, cu titlul „Curva lui Dragnea, asaltată de PSD-işti, …’’, prin care „se creează o atmosferă ostilă, degradantă, umilitoare la adresa femeilor membre PSD”, acesta reprezentând „discriminare şi încălcând dreptul la demnitate al acestora”.