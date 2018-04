Liviu Dragnea: "DÄƒncilÄƒ Nu are de ce sÄƒ-ÅŸi dea demisia"

« Alte stiri din categoria National

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, că premierul Viorica Dăncilă nu are de ce să demisioneze. „Nu are de ce să-şi dea demisia şi are suportul nostru în continuare”, a spus Dragnea, după ce a ieşit din sediul DNA.

El a adăugat că votul de încredere i-a fost acordat premierului de Parlament şi nu de preşedinte.

Întrebat dacă Viorica Dăncilă l-a anunţat ieri dimineaţă că ar vrea să demisioneze, Dragnea a spus: „Nici vorbă. Nici acum, nici atunci când apăruseră ştirile că vrea să demisioneze. Are treabă la Guvern”.

La rândul său, preşedintele Senatului şi liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a susţinut că Parlamentul este cel care dă votul de încredere premierului şi Guvernului şi numai el poate să îl retragă, declaraţie făcută după ce şeful statului, Klaus Iohannis, a spus că îi retrage încrederea premierului Viorica Dăncilă şi i-a cerut demisia. Acesta a adăugat că şeful statului poate să ceară demisia premierului, aşa cum orice cetăţean nemulţumit poate să o facă, dar are aceeaşi valoare, nici mai mare, nici mai mică, având în vedere că nu are prerogative în acest sens.

Tăriceanu a arătat că Viorica Dăncilă este un premier foarte implicat şi responsabil.

De remarcat că premierul Viorica Dăncilă nu avut nicio reacţie până la închiderea ediţiei.