"Decreţeii" jigniţi de tineretul liberal

Liberalii au inflamat internetul după ce organizaţia de tineret a partidului a distribuit pe Facebook mesaje în care îi acuză pe românii născuţi între ’66 şi ’89 că nu pot schimba România şi că nu sunt „funny”.

Tineretul Naţional Liberal (TNL) şi preşedintele organizaţiei, deputatul Mara Mareş, au distribuit pe Facebook un „Ghid de nesupunere civică” în care le cere tinerilor din „generaţia Y şi Z” să nu plece din România pentru că „decreţeii” nu vor reuşi să schimbe clasa politică şi „generaţia decreţeilor nu e funny”.

Mesajele postate de liberali au declanşat o val de comentarii critice pe paginile de socializare, tinerii din PNL fiind acuzaţi că i-au jignit pe românii născuţi între 1966 şi 1989. „Autorul moral al imbecilităţii PNL cu decreţeii are un nume: Mara Mareş, preşedintele TNL. Ea trebuie demisă urgent pentru că a insultat generaţia care a făcut Revoluţia. Cei care au murit atunci au vrut oameni valoroşi în Parlament, nu oameni cu fix zero merit personal şi fix zero discernământ ca ea. Ludovic Orban, cu aşa oameni speraţi să conduceţi România?”, a reacţionat pe Facebook Daniel Funeriu.

După ce „decreţeii” s-au revoltat, tinerii din PNL au şters postările.

a fost supranumită generaţia „decreţeilor” şi în prezent a ajuns la vârste cuprinse între 30 şi 50 de ani.

Mara Mareş (26 de ani) este cel mai tânăr parlamentar român şi a studiat în Marea Britanie. A absolvit un liceu din Oxford, după care a obţinut la Universitatea din Londra o diplomă de licenţă şi de master în domeniul studiilor şi politicilor europene. Ea a fost impusă prima pe lista de deputaţi a PNL Braşov de către tatăl ei, Ioan Mareş, care este consilier judeţean şi a condus filiala Făgăraş a PDL.