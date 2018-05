Iohannis dă de pământ cu Guvernul

« Alte stiri din categoria National

Preşedintele Klaus Iohannis a făcut o analiză critică a programului de guvernare, a politicilor guvernamentale, subliniind că PSD amanetează viitorul ţării. În acest context, şeful statului a cerut încă o dată demisia premierului Viorica Dăncilă, demisie despre care a spus că este „imperioasă”.

„Programul de guvernare PSD s-a aflat de la bun început pe contrasensul unei logici economice elementare. PSD a propus românilor scăderea taxelor şi impozitelor, pe de altă parte au propus o creştere puternică a cheltuielilor bugetare pentru salarii, pensii, drumuri, au spus ei, pentru şcoli, au spus ei. Pentru economişti, dar şi pentru cei interesaţi această abordare a produs surprindere. Este vorba de un fel de magie economică propusă de PSD. Scăderea impozitelor, creşterea salariilor şi realizarea tuturor celorlalte lucruri este o ecuaţie care va fi dusă cu greu la bun sfârşit. Trebuie să vedem cât va mai ţine această iluzie creată de PSD”, a declarat Iohannis.

„PSD amanetează viitorul ţării”

Preşedintele a acuzat guvernarea că ignoră investiţiile importante în detrimentul pomenilor electorale, asta deşi a promis drumuri, străzi, şcoli şi spitale. „Până şi cei cărora le-au crescut salariile sunt nemulţumiţi. S-a promis creşterea cu 25% a salariilor bugetarilor, dar ea a a rămas pe hârtie, deoarece au fost trecute contribuţiile de la angajator la angajat şi s-au anulat practic creşterile… După ceva timp de la guvernarea PSD, nu vedem nici drumuri, nici străzi, nici şcoli, nici spitale, nimic. Totuşi lumea se întreabă de unde vin aceşti bani pentru care vin aceste creşteri. PSD, de fapt, amanetează viitorul ţării, creşte salarii, pensii şi neglijează investiţii importante şi în infrastructură şi în alte domenii în general. Din contră execuţia bugetară arată că veniturile nu au ajuns la nivelul programului, nu impus de cineva, ci prezentat de propriul guvern, deci nici măcar propriul program nu l-au îndeplinit. Asta arată un lucru trist, că PSD e incapabil să ţină ordine în finanţele publice. După trei premieri şi doi şefi ANAF, certitudinea este lipsa de predictibilitate”, a mai spus Iohannis.

Încasări mai mici la bugetul naţional

Preşedintele a scos în evidenţă faptul că deşi în 2017 România a avut o creştere de peste 7%, veniturile nu au crescut în proporţie cu economia, ba dimpotrivă, veniturile la bugetul de stat au fost cu trei miliarde mai mici decât cele prevăzute în programul PSD. „Veniturile fiscale, acestea ar fi trebuit să crească pe măsură ce a crescut economia, dar nu, ele nu numai că nu au atins cota programată, s-a ratat ţinta programată cu 5%, sunt mai mici decât cele din trimestrul lui 2017. Este prima dată când veniturile fiscale au scăzut din anul anterior. Veniturile din impozitul pe profit au scăzut faţă de veniturile pe primul trimestru al anului trecut. Arată că într-adevăr economia duduie, dar la bugetul statului duduie numai cheltuielile, veniturile pauză. Veniturile TVA, aici nerealizarea faţă de program este de 9%. Poate vă amintiţi că am zis că se bazează pe un optimist nemotivat. PSD promitea creşterea cu 16% a veniturilor din TVA. Colectarea de către ANAF se află la 12% sub program. Aceasta este performanţa PSD. Cu toate că românii plătesc preţuri mai mari pentru aproape tot, statul nu colectează veniturile cuvenite”, a afirmat preşedintele.

Execuţia bugetului general consolidat pe primul trimestru al anului 2018 s-a încheiat cu un deficit - cheltuieli mai mari decât veniturile - de 4,46 miliarde de lei, respectiv 0,48% din PIB, arată datele comunicate, în 27 aprilie, de Ministerul Finanţelor Publice.

Preşedintele cere din nou demisia premierului

Preşedintele Klaus Iohannis a cerut din nou ieri demisia premierului Viorica Dăncilă, acuzând Executivul că nu atrage fonduri şi nu se ocupă de investiţii. „Fondurile UE, un nou eşec al PSD. Pe partea de venituri suntem sub 31% sub valoarea programată, la cheltuieli suntem sunt 40% sub valoarea programată. E inadmisibil ca fondurile europene să nu facă parte din priorităţi. Dar PSD are alte priorităţi, lupta cu BNR. România, ăsta este un lucru negativ, se află în procedura privind deviaţia semnificativă a deficitului bugetar şi ar fi bine ca PSD să nu uite că România face parte în continuare procedurii europene privind deviaţia deficitului şi dacă PSD nu va face nimic acest lucru se va agrava. Invit să-şi revină pe guvernanţii PSD. Este imperioasă demisia doamnei Dăncilă pentru a face loc unor oameni responsabili şi competenţi. În acest context este din ce în ce mai vizibil că Dragnea şi ai lui nu fac faţă guvernării şi nu au nicio soluţie pentru o guvernare bună”, a declarat Iohannis.

Preşedintele i-a cerut public demisia premierului Dăncilă în în 27 aprilie, după ce a anunţat că îi retrage încrederea pentru că nu face faţă poziţiei de prim-ministru şi transformă Guvernul într-o vulnerabilitate pentru România.

Ulterior, preşedintele a fost criticat de către liderii politici pe motiv că nu cunoaşte Constituţia şi că nu poate retrage încrederea unui Executiv, atâta timp cât aceasta este dată de majoritatea parlamentară.