Grindeanu audiat în dosarul "Belina"

Fostul premier Sorin Grindeanu s-a prezentat, ieri, la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul „Belina”. „Nu cred că sunt lucruri noi, sunt chestii procedurale. Nu pot să intru în amănunte... Eu cred că a văzut toată ţara că am fost la acel celebru pescuit. Am fost o singură dată... Sunt lucruri pe care le-am declarat şi acum câteva luni. Am fost la pescuit, am pescuit, m-am întors la Bucureşti... Eu am venit azi (n.r. - ieri), am spus adevărul aşa cum a fost legat de pescuit”, a spus fostul premier.

În septembrie 2017, DNA a anunţat că Sevil Shhaideh este suspectată de săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu când era secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), într-un dosar conform căruia, în 2013, prin acţiunea concertată a unor persoane cu funcţii publice, părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel (cu suprafaţă de 278,78 hectare, respectiv 45 hectare), situate în albia minoră a Dunării, au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea CJ Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private.

În acelaşi dosar, DNA a solicitat aviz pentru începerea urmăririi penale şi în cazul fostului ministru al Mediului, Rovana Plumb, dar parlamentarii au făcut zid în jurul său şi au votat împotriva.

Lacul Belina este locul preferat de pescuit al liderului PSD, Liviu Dragnea. Potrivit HotNews, sătenii din Seaca spun că lacul Belina este a lui Dragnea.