Războiul din TVR ia amploare

Preşedintele director general al TVR, Doina Gradea, i-a propus, în decembrie 2017, lui Dragoş Pătraru să preia conducerea Ştirilor TVR. Jurnalistul a povestit la Europa FM că propunerea a venit în aceeaşi discuţie în care preşedintele director general al TVR i-a pus eticheta „cap de porc” unui reporter de teren care nu urma linia editorială pe care şi-ar fi dorit-o. „Doamna Gradea mi-a propus mie..., că de-aia am vorbit despre ce se întâmplă la Ştiri, să preiau şefia Ştirilor. Citez din doamna Doina Gradea «Dragoş, ar trebui să te duci director la Ştiri. Mă jur!» Şi apoi începe să îmi descrie ce se întâmplă la Ştiri. Eu înţelegând că sunt un posibil candidat la şefia Ştirilor, bineînţeles o poziţie pe care nici nu mi-o doresc şi nici nu aş putea să o ocup, că nu asta vreau să fac eu în continuare”, a povestit Dragoş Pătraru.

Într-un astfel de scenariu, Dragoş Pătraru ar fi trebuit să renunţe la „Starea Naţiei” chiar în perioada protestelor, în contextul în care Doina Gradea îi cerea constant să iasă pe post cu „subiecte mai soft”.

Dacă Doina Gradea nu va demisiona sau dacă Parlamentul nu îi va retrage sprijinul, jurnaliştii de la „Starea Naţiei” spun că nu vor mai sta la TVR după 30 iunie, chiar dacă prelungirea contractului cu încă şase luni se face automat în condiţiile în care se ating ţintele de audienţă.

Deocamdată, Dragoş Pătraru a decis să meargă în Parlament, săptămâna viitoare, pentru a răspunde la întrebările deputaţilor despre presiunile editoriale din TVR, inclusiv la adresa redacţiei de Ştiri. Acuzat de Doina Gradea în faţa Comisiei pentru Cultură, că el ar fi fost cel care a lezat-o şi a ameninţat-o, jurnalistul spune că dimpotrivă, presiunile din ultimele şapte luni au fost la adresa redacţiei de Ştiri şi a echipei „Starea Naţiei”. „Eu, dacă aş fi apărut acum şapte luni şi aş fi spus această poveste, toată lumea ar fi spus că sunt nebun. De şapte luni, aceşti oameni, prin tot felul de intimidări, ameninţări şicanări, au umblat la contract, au scos reluările, ne-au trimis tot felul de notificări. De şapte luni, asta ni se întâmplă. Fostul director al canalului, domnul Raico Cornea, a făcut abuz în serviciu. Până nu i-am trimis o notificare de la avocat că este pe tărâmul abuzului în serviciu în ce ne priveşte solicitându-ne tot felul de situaţii - câte materiale am făcut cu Puterea, câte cu Opoziţia… Toate aceste situaţii, timp de şapte luni, am încercat să le aplanăm. Dar, în paralel, am adunat aceste dovezi care arată foarte clar ce se întâmplă în această televiziune. Şi le-am prezentat acum pentru că acum ni se cere scriptul înainte, au fost pregătite producţii care să intre dacă noi suntem scoşi. Nemaisuportând această presiune constantă, am decis să ieşim cu toate aceste lucruri şi cu altele care vor mai fi”, a mai spus Pătraru.

Între timp, TVR a început o anchetă internă. Mâna dreaptă a Doinei Gradea, directorul TVR 1, Eduard Dîrvariu, a anunţat Comisia de Etică a Televiziunii că ar dori să vină cu propriile înregistrări. Deocamdată, Comisia l-a audiat pe Dragoş Pătraru. Jurnalistul a adus noi exemple de presiuni făcute de şefa TVR, cu probe pe care le va trimite comisei într-un montaj audio de aproximativ o oră.

Marţi, PSD a făcut scut în jurul Doinei Gradea pentru ca şefa televiziunii publice să nu aibă de răspuns la întrebări în Parlament în legătură cu scandalul din TVR.