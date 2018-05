Septimiu Sărăţeanu, o altă victimă a conducerii TVR

« Alte stiri din categoria National

Septimiu Sărăţeanu nu mai produce „1 Matinal”, programul de dimineaţă de pe TVR 1. Anunţul a fost făcut chiar de el, într-o postare legată de înregistrările postate de Dragoş Pătraru cu şefa TVR, Doina Gradea şi cu Eduard Dârvariu, directorul TVR 1.

Sărăţeanu susţine că motivul ţine de faptul că „nu a fost un yesman”. „Aş putea să fiu şi eu vehement împotriva conducerii TVR care tocmai a decis să nu mai produc «1 Matinal», pentru că nu am fost «yesman» şi să mă revolt mai tare şi să fiu mai zgomotos ca Pătraru cu argumente şi probe de egală importanţă. Nu am să o fac, pentru că eu sunt jurnalist şi nu port războaie. Îmi văd de drumul meu şi sunt capabil să nu fac sluj în faţa nimănui”, scrie Sărăţeanu pe Facebook.

Acesta a desfiinţat-o pe Doina Gradea, pe care a numit-o „bun activist şi bun executant”. „Nu am să vorbesc despre Doina Gradea în termenii pe care ea i-a înţeles să-i folosească pentru a motiva subordonaţii şi pentru a spune apoi că a glumit. Nu are nici umor şi nici calităţile să fie vreun bun entertainer. De manager cu atât mai puţin. Are însă cel puţin în ultimii ani calitatea de bun activist şi bun executant. Felul însă în care a ales să se manifeste o descalifică pe ea şi pe cei pe care i-a adus cu statut de profesionişti. Putea fi un activist smart. A ales să fie un activist de modă veche”, a mai scris Septimiu Sărăţeanu.

Acesta a spus că gestul lui Pătraru de a publica înregistrările „categoric nu e jurnalistic, dar cu siguranţă e moral”.