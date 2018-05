Bărbatul care a pierdut pariul cu Dragnea a plecat în SUA

« Alte stiri din categoria National

Bogdan Lungu, gălăţeanul care a pierdut un pariu cu liderul PSD, Liviu Dragnea, şi a venit până la sediul PSD din Bucureşti să aducă naveta de bere promisă, a plecat din ţară.

Bogdan Lungu a ajuns în SUA, aşa cum, de altfel, menţionase cu ocazia vizitei în Bucureşti. La sfârşitul săptămânii trecute, Bogdan Lungu a postat pe Facebook o fotografie cu el în New York, în care ţine tricolorul în mână. Fotografia este însoţită de mesajul: „Aşa cum am spus, am plecat! Mândru că sunt român!”

Pe 1 mai, Liviu Dragnea a fost provocat să demonstreze că el îşi scrie postările de pe reţeaua de socializare, miza fiind o navetă cu bere. Ulterior, liderul PSD a postat un selfie cu el la volanul maşinii, întrebând „cum rămâne cu naveta cu bere” promisă şi spunând că îl aşteaptă pe bărbat luni la sediul PSD din Kiseleff cu mici, urmând ca gălăţeanul să aducă berea.

În urma pariului, şoferul din Galaţi a adus o ladă cu bere, în timp ce liderul PSD a oferit mici.

Bogdan Lungu a refuzat să mănânce din micii lui Dragnea, fiind un contestatar al guvernării PSD. În schimb, acesta l-a provocat pe şeful social-democrat la un nou pariu, tot pe o ladă de bere: că PSD nu va inaugura mai mult de 150 de kilometri de autostradă până în 2020. Dragnea a acceptat din nou provocarea.