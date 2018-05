Film mut cu vizita premierului la Vatican

« Alte stiri din categoria National

O înregistrare video fără sonor a fost postată pe YouTube de Guvernul României, după întâlnirea pe care premierul Viorica Dăncilă a avut-o vinerea trecută cu Sanctitatea Sa Papa Francisc, potrivit Republica.

Şeful Executivului a spus într-un interviu acordat Antenei 3 că a avut „emoţii foarte mari” şi că Sanctitatea Sa a felicitat-o pentru că este prima femeie premier în România şi a întrebat-o dacă are puterea să-şi ducă mandatul până la capăt. „Am avut emoţii foarte mari. Nu este un lucru obişnuit să te întâlneşti cu Papa şi să simţi acel fior de emoţie prin mesajele date. Întâlnirea a durat cam 45 de minute. Am să fiu foarte deschisă. Am discutat despre faptul că sunt prima femeie prim-ministru în România, l-a bucurat acest lucru. M-a întrebat cum văd provocările din România. I-am zis că România trebuie să se axeze pe mesaje pozitive, să-şi găsească consensul. Mi-ar place să nu mai văd dezbinare între generaţii, categorii socio-profesionale şi toţi să mergem pe acelaşi drum. Papa a fost foarte încântat de mesajul meu. Mi-a pus întrebări dacă în România oamenii au credinţă, dacă există înţelegere între ortodocşi şi catolici şi i-am spus că da. M-a întrebat dacă am puterea să duc la sfârşit acest mandat. Am spus că da. Mi-a spus că la începutul anului viitor va veni în România”, a afirmat Viorica Dăncilă la Antena 3.

La întrebarea ce mesaj a avut Papa Francisc pentru România, şeful Executivului a răspuns că Suveranul Pontif a transmis „un mesaj de suflet”. „Un mesaj care îndeamnă la pace, la linişte, la unitate în loc de dezbinare şi la faptul că toţi trebuie să ne temem de un Dumnezeu, că atunci când există teamă oamenii nu pot face lucru rele. Deci, cred că sunt mesaje care sunt pliate pe realitatea din România şi sper ca mesajul dat de Papă să fie unul care să meargă la sufletul tuturor, să dea de gândit şi să şi-l aplice”, a mai declarat premierul.

Un film sonor din timpul vizitei apărut ulterior relevă faptul că Viorica Dăncilă i-a spus Papei Francisc: „Sfinţia Voastră, I am very glad for this opportunity”, scrie Hotnews. Totodată, ea poate fi auzită vorbindu-i Suveranului Pontif despre cadourile aduse în limba română: „Sămânţe de mărar, iar aici să vă bucuraţi de roadele acestui pom mulţi ani de acum încolo”.

Vizita Papei va fi anunţată de preşedinte

Situaţie fără precedent pentru un înalt demnitar român, după ce ambasadorul Vaticanului la Bucureşti a contrazis-o public pe Viorica Dăncilă legat de vizita Papei Francisc la Bucureşti. După ce Dăncilă a declarat într-un interviu la Antena 3 că Papa i-a spus că va veni în 2019 în România, nunţiul apostolic a transmis că atunci „când se va stabili vizita Papei Francisc în ţara noastră, anunţul acesteia va fi făcut simultan de cele două părţi: Statul Vatican şi Preşedinţia României. Comunicatul Sf. Scaun nu face vreo referire la viitoarea vizită”.