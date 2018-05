Sentinţă amânată în dosarul lui Dragnea

« Alte stiri din categoria National

Procurorii DNA au cerut, ieri, la Instanţa supremă, condamnarea la închisoare cu executare a inculpaţilor din dosarul privind angajările fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman, în care preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ).

Pentru Liviu Dragnea, procurorul de şedinţă a cerut pedepse orientate spre mediu prevăzut de lege, respectiv şapte ani şi şase luni de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu şi doi ani şi şase luni pentru instigare la fals intelectual. De asemenea, în cazul liderului PSD, procurorul a susţinut că se impune constatarea că faptele din acest dosar sunt concurente cu cele din dosarul „Referendumul”, în care Dragnea a fost condamnat la doi ani cu suspendare, astfel impunându-se anularea suspendării şi transformarea într-o pedeapsă cu executare.

Tot pedepse spre mediu au fost solicitate pentru Floarea Alesu, fost director general al DGASPC Teleorman, şi Rodica Miloş, fost director executiv adjunct al DGASPC Teleorman, pentru acuzaţiile care li se aduc.

Pentru inculpaţii Constantin Claudiu Balaban, şef al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei din municipiul Alexandria, Ionel Marineci, fost şef serviciu în cadrul Complexului de servicii destinat copilului şi familiei, şi Valentina Mirela Marinca, la data faptelor şef al Complexului de recuperare şi coordonator al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei, anchetatorii au solicitat, având în vedere că au recunoscut faptele, pedepse orientate către minimum pentru acuzaţiile din dosar.

Totodată, în cazul inculpaţilor care au dorit judecarea în procedură simplificată - Anisa Niculina Stoica, Adriana Botorogeanu (cele două angajate la DGASPC Teleorman despre care procurorii spun că lucrau de fapt la sediul Organizaţiei judeţene PSD Teleorman) şi Nicuşor Gheorghe, la data faptelor şef al Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare -, DNA a cerut ca aceştia să fie condamnaţi pe o perioadă orientată către minim prevăzut de lege şi cu reducerea unei treimi din pedeapsă.

Procurorii cer achitarea Bombonicăi Prodana

În schimb, în cazul fostei soţii a lui Dragnea, Bombonica Prodana, procurorul a solicitat încetarea procesului, după ce aceasta a achitat prejudiciul în cauză.

Pe latură civilă, DNA apreciază că fiecare inculpat trebuie să contribuie la repararea prejudiciului adus DGASPC Teleorman.

Judecătorii au anunţat că vor pronunţa sentinţa pe 29 mai.

Dosarul a fost trimis în instanţă de DNA în iulie 2016 iar procesul a început pe fond în ianuarie 2017.

Conform DNA, Dragnea a intervenit pentru menţinerea în funcţie şi plata drepturilor salariale pentru două angajate de la DGASPC Teleorman, deşi ştia că acestea lucrau de fapt în cadrul Organizaţiei PSD Teleorman.

În decembrie 2013, procurorii au înregistrat o sesizare din oficiu cu privire la faptul că Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, în schimbul unor foloase necuvenite, proceda la menţinerea ilegală în posturi a două angajate de la DGASPC Teleorman, Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica. Potrivit procurorilor, cele două angajate nu s-au prezentat la serviciu şi nici nu au prestat vreuna dintre activităţile înscrise în contractul lor muncă semnat cu DGASPC Teleorman, desfăşurându-şi de fapt activitatea la sediul Organizaţiei judeţene PSD Teleorman. Dragnea este acuzat că a contribuit, prin influenţa pe care o avea în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica să fie menţinute în funcţie la DGASPC Teleorman.

SRI nu a administrat probe în dosar

DNA precizează, într-un răspuns transmis Instanţei supreme, că Serviciul Român de Informaţii (SRI) a sprijinit cu informaţii ancheta din dosarul DGASPC Teleorman.

„Referitor la cooperarea dintre DNA şi SRI în instrumentarea dosarului 152/p/2014, menţionăm că sprijinul concret furnizat de Serviciul Român de Informaţii a constat în: furnizarea de informaţii cu privire la săvârşirea unor infracţiuni. Aceste informaţii nu au fost folosite ca probe şi nu au stat la baza actului de sesizare a instanţei de judecată, nefiind aplicabile prevederile deciziei nr. 21/18.01.2018 a CCR; suport tehnic în legătură cu punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică”, se arată în răspunsul DNA.

Text 2

Preşedintele PSD se victimizează la finalul procesului

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ieri, la Instanţa supremă, că le-a solicitat magistraţilor să fie achitat. „Am afirmat cu tărie nevinovăţia mea. Nu am comis absolut niciuna dintre faptele, presupusele fapte, pe care DNA le-a aruncat în rechizitoriu. În ceea ce priveşte munca în folosul comunităţii, eu am fost foarte clar. Am spus că sper să nu se ajungă acolo, am solicitat achitarea şi am mai spus că eu muncesc în folosul comunităţii de peste 20 de ani”, a declarat Liviu Dragnea, la finalul procesului.

Întrebat pe baza căror probe cere DNA şapte ani şi şase luni de închisoare în cazul său, Liviu Dragnea a răspuns: „DNA-ul vrea pentru mine pe viaţă, pentru mine şi pentru alţi lideri politici vrea pe viaţă. Se doreşte în continuare să se continue cu această serie de abuzuri, cu această justiţie făcută cu probe contrafăcute, cu ameninţări şi cu înscenări, dar, aşa cum am spus mai devreme, până la urmă instanţa decide şi aşteptăm să vedem ce spune”.

Cu privire la faptul că două dintre inculpatele din dosar au recunoscut faptele, preşedintele PSD a spus că acestea au negat în instanţă că s-ar fi făcut presiuni pentru ca ele să fie menţinute în funcţii la DGASPC Teleorman. „Doamna Alesu a spus că eu nu am făcut presiuni asupra dumneaei şi nu am determinat-o nici să le menţină angajate, nici să falsifice documente. Doamna Stoica Anisa a spus-o clar şi limpede că nu am determinat-o să se angajeze la Protecţia copilului şi să nu meargă la serviciu. Acestea au fost cele trei acuzaţii ale DNA care au fost demontate chiar de cele care le-au spus în faţa procurorilor”, a precizat Dragnea.

Anterior, în timpul unei pauze a procesului, Liviu Dragnea a fost abordat în curtea Înaltei Curţi de către o persoană care i-a solicitat să semneze iniţiativa „Fără penali în funcţii publice”. Preşedintele PSD nu a dat curs cererii, replicându-i acestuia: „După Iohannis, pentru că e primul în stat. Iohannis e primul în stat, după el”.