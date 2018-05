Dăncilă exclude demisia

« Alte stiri din categoria National

Viorica Dăncilă a afirmat, ieri, că este exclus să îşi dea demisia din funcţia de premier, precizând că este susţinută de coaliţia majoritară.

„Sunt susţinută de coaliţia majoritară. Este exclus ca să-mi dau demisia. Dimpotrivă, ştiţi cum se spune în România, ceea ce nu te ucide, te face mai puternic. Consider că pot să duc guvernarea până în anul 2020”, a declarat Dăncilă.

Chestionată dacă este adevărat că i-ar fi cerut preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, să o lase să demisioneze, însă liderul social democraţilor ar fi pus presiune pe ea pentru a rămâne în funcţie, Dăncilă a spus: „Categoric nu. Văd că zvonistica funcţionează. Nu. Dacă aş fi vrut acest lucru, aş fi spus acest lucru, dar am reiterat că sunt un om puternic şi îmi voi duce la capăt mandatul, până în 2020”.

Viorica Dăncilă a afirmat că are o responsabilitate faţă de România. „Nu este uşor... Vezi atâtea jigniri, atâta ură şi atâtea lucruri urâte. Dar ce să fac, să fac un pas înapoi? Am o responsabilitate faţă de România şi de români... Am fost nouă ani europarlamentar, mi-am slujit ţara în această calitate şi îmi voi sluji ţara şi în calitatea de premier”, a declarat Dăncilă.

„Plângerea penală este ridicolă”

În ceea ce priveşte plângerea penală pentru înaltă trădare formulată de Ludovic Orban, ea a spus că i se pare un act deplasat, cu atât mai mult cu cât timp de nouă ani a fost europarlamentar. „Este ridicolă”, a spus Viorica Dăncilă.

Întrebată de un jurnalist cum suportă să fie „ciuca bătăilor în ţară”, premierul - cu preţul unei noi greşeli de exprimare a mărturisit: „Cum suport? Nu este uşor. Faceţi un exerciţiu de imagine (n.r. - exerciţiu de imaginaţie) si vă puneţi un pic în locul meu şi vezi atâtea jigniri, atâta ură şi atâtea lucruri urâte. Dar ce să fac, să fac un pas înapoi? Am o responsabilitate faţă de România şi faţă de români”.

La intervenţia jurnalistului, care a spus că poate există un sâmbure de adevăr în criticile care i se aduc, Dăncilă a răspuns: „Ce sâmbure de adevăr să existe când prim-ministrul României este acuzat de înaltă trădare? Am fost nouă ani europarlamentar, mi-am slujit ţara în această calitate şi îmi voi sluji ţara şi în calitatea de premier”.