Udrea se vede vedetă pe Netflix

« Alte stiri din categoria National

Elena Udrea susţine că a primit o propunere din partea Netflix pentru un documentar. Fostul ministru al Turismului a făcut această afirmaţie, într-un interviu acordat „Gazeta Sporturilor”, din Costa Rica. „Tot timpul am spus că trebuie să scriu o carte despre viaţa mea. Am zis că e prea puţin, mai bine fac un film şi a venit oferta Netflix. Am avut, am o propunere de la Netflix să fac un serial... Am primit propunerea când eram în România, dar acum li se pare şi mai interesant că sunt aici”, a declarat Elena Udrea, care mai spune că ar putea primi un milion de dolari de la platforma de streaming care recent a încheiat o înţelegere cu soţii Obama.

Fostul deputat susţine că a avut mai multe discuţii pe această temă, însă decizia finală nu a fost luată, încă. „A venit o doamnă la mine de la Londra să discute. Mi s-a părut foarte interesant”, a mai spus fostul ministru al Turismului.

Întrebată dacă până la urmă se face documentarul, ea a răspuns: „Da, da, dacă se finalizează discuţiile. A venit o doamnă la mine de la Londra să discute. Mi s-a părut foarte interesant”.

Fostul ministru povesteşte că viaţa în Costa Rica nu este foarte uşoară, dar are şi avantaje. „Stau mult în casă. Mă trezesc la 5:00, că n-am somn. Nu mă duc nicăieri. Nu-mi place deloc spaniola. Sunt convinsă că mă întorc în România. Voi conduce ţara. De mică mi-am dorit asta şi n-am renunţat. Acesta e destinul meu, să o conduc”, a spus Udrea.

În interviu, Elena Udrea a discutat despre dosarul „Gala Bute”. „Pe 5 iunie vor trimite dosarul la rejudecare şi mă întorc în ţară înaintea voastră”, le-a spus politicianul jurnaliştilor.

Elena Udrea se află în Costa Rica, unde are statutul provizoriu de refugiat politic. Ea aşteaptă pronunţarea definitivă în dosarul „Gala Bute”, în care în primă instanţă a fost condamnată la şase ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu. Magistraţii instanţei supreme au amânat pronunţarea sentinţei pentru 5 iunie.