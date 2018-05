Kovesi demisă de Curtea Constituţională

« Alte stiri din categoria National

Curtea Constituţională a României (CCR) a decis cu majoritate de voturi că există un „conflict juridic de natură constituţională între ministrul Justiţiei şi Preşedintele României, generat de refuzul Preşedintelui României de a da curs propunerii de revocare din funcţie” a şefei DNA, Laura Codruţa Kövesi, şi că preşedintele Klaus Iohannis trebuie „să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie”. „Preşedintele României nu are competenţa constituţională de a opune argumente de oportunitate în raport cu propunerea de revocare din funcţie iniţiată, în condiţiile legii, de ministrul Justiţiei”, mai arată CCR.

Votul judecătorilor Curţii Constituţionale în cazul deciziei privind refuzul preşedintelui de a o revoca pe şefa DNA, Laura Codruţa Kövesi, a fost de şase la trei. Au făcut opinie separată judecătorii Livia Stanciu, Daniel Morar şi Ştefan Minea.

Ministerul Public a luat act de decizia CCR. „Conducerea Ministerului Public a luat act de decizia de astăzi a Curţii Constituţionale a României privind existenţa unui conflict constituţional între Guvern şi preşedintele României şi aşteaptă motivarea acesteia”, a anunţat Ministerul Public.

La rândul său, Tudorel Toader susţine că „decizia CCR valorifică principiul constituţional potrivit căruia procurorii îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei”. „Preşedintele României nu are nici o abilitare legală pentru evaluarea competenţelor profesionale sau manageriale ale procurorilor de rang înalt, spre deosebire de ministrul Justiţiei care are astfel de competenţe, stabilite atât la nivel constituţional cât şi la nivel infraconstituţional”, a scris Tudorel Toader pe Facebook.

Scandal început la sfârşitul lui februarie

Pe 22 februarie, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat că va declanşa procedura de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kövesi, pentru „acte şi fapte de netolerat într-un stat de drept”. Secţia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, pe 27 februarie, propunerii ministrului Justiţiei de revocare din funcţie a şefei DNA.

Pe 16 aprilie, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că nu o revocă pe Kövesi. „Motivele de revocare prezentate de ministrul Justiţiei nu au fost de natură să mă convingă. De altfel, în mare parte, ele nici nu corespund prevederilor legale aplicabile”, a declarat, atunci, Iohannis la Palatul Cotroceni.

Imediat după declaraţia preşedintelui, ministrul Justiţiei a anunţat că se va adresa CCR. Sesizarea a fost formulată pe 23 aprilie de prim-ministru Viorica Dăncilă.

Pe 10 mai, cele două părţi şi-au susţinut pledoaria în faţa magistraţilor constituţionalişti.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat că refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de revocare a procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kövesi, motivat prin lipsa oportunităţii politice, este de natură să creeze un blocaj instituţional.

La rândul său, consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu a afirmat că refuzul preşedintelui Klaus Iohannis de revocare a procurorului şef al DNA nu este cauza unui blocaj instituţional, ci reprezintă finalizarea unei proceduri şi exercitarea unei atribuţii legale a şefului statului. „Conduita care îi este imputată preşedintelui nu reprezintă o problemă de constituţionalitate, ci una de legalitate, a cărei soluţionare revine instanţelor de judecată”, se arată în punctul de vedere transmis de Klaus Iohannis către CCR.