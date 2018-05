Tăriceanu: România nu e republică semi-prezidenţială

« Alte stiri din categoria National

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, este de părere că procurorul şef al DNA ar fi trebuit să îşi dea demisia de mult timp, el susţinând că aceasta „se va agăţa de putere până în ultimul moment”.

„Este un moment foarte important în ceea ce înseamnă, din punctul meu de vedere, consolidarea caracterului republican al democraţiei parlamentare a României. Foarte multă vreme am auzit discuţii despre România ca republică semi-prezidenţială, plecându-se de la ideea că preşedintele este votat direct. Acesta nu este un criteriu definitoriu, ci este vorba de atributele preşedintelui. Ei bine CCR ce face? Face să întărească poziţia Executivului, a ministrului Justiţiei în ceea ce priveşte relaţia instituţională între Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public. CCR, practic, subliniază că Ministerul Public funcţionează sub autoritatea ministrului Justiţiei, aşa cum este trecut în mod explicit, clar şi fără echivoc în Constituţie. Preşedintele nu are decât un rol solemn de a da greutate şi legalitate deciziei de numire, implicit de revocare în cazul procurorilor”.