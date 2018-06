Miting PSD împotriva "statului paralel"

« Alte stiri din categoria National

Liderul PSD Liviu Dragnea a anunţat, ieri, după şedinţa conducerii partidului, că sâmbătă, de la ora 20:00, în Piaţa Victoriei va avea loc un miting pro-democraţie. Nu mai e un miting de susţinere a Guvernului sau a premierului Viorica Dăncilă, ci un miting de apărare a justiţiei, spune Liviu Dragnea, un miting împotriva „terorii” care ar fi instaurate de instituţiile de forţă, după cum s-a exprimat liderul PSD. „Este un miting împotriva faptului că democraţia şi statul de drept sunt puse sub semnul întrebării. Vrem să arătăm că suntem decişi să mergem până la capăt. Îi aşteptăm pe toţi ce care doresc să trăiască într-o ţară liberă, unde instituţiile nu mai sunt sub teroare. O ţară care, din cauza unei propagande, se pune problema ca o structură nelegitimă, obscură, subterană să paraziteze instituţiile statului, să influenţeze în mod ocult decizii importante, să permită abuzuri, intruziuni ilegale, să permită ca cetăţeni români, firme româneşti sa fie închişi, zeci, sute, mii de destine să fie distruse, având în vedere nişte interese care nu tot timpul sunt doar din interior”, a declarat Liviu Dragnea.

Întrebat ce instituţii se află sub teroare şi ce instituţii fac abuzuri, el a răspuns că le va nominaliza la miting. „Ne interesează să protejăm justiţia şi pe cei care o înfăptuiesc”, a precizat Dragnea.

Cu o zi înainte Dragnea îşi află sentinţa

Mitingul ar urma să aibă loc la o zi după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) ar putea să anunţe o primă sentinţă în dosarul penal în care Dragnea este judecat pentru două infracţiuni de corupţie.

Întrebat dacă nu îi ieste teamă că ar putea fi condamnat vineri, cu o zi înainte, Liviu Dragnea a arătat că are emoţii, dar, din punctul său de vedere, nu există o legătură între cele două evenimente. „Oricine are emoţii. Eu, aşa cum am afirmat în permanenţă, mi-am susţinut şi îmi susţin cu tărie nevinovăţia mea. Şi sper ca orice s-a discutat în timpul, pe parcursul procesului să fi convins judecătorii că sunt nevinovat”, a precizat preşedintele Camerei Deputaţilor.

Dăncilă: „Nu va fi pentru susţinerea Guvernului”

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că va fi prezentă la mitingul ce va fi organizat de PSD sâmbătă în Bucureşti. „Sigur că voi fi prezentă la miting pentru că sunt membru PSD, sunt preşedinte executiv”, a spus Dăncilă, la Palatul Parlamentului.

Ea a adăugat că mitingul nu va fi pentru susţinerea Guvernului, ci împotriva abuzurilor.

Întrebată dacă va fi înlocuită în funcţia de premier, aşa cum se vehiculează, cu Corina Creţu, Dăncilă a spus că „toţi pot construi scenarii”. „Eu ştiu un singur lucru - că avem majoritate în Parlament şi coaliţia de guvernare mă susţine”, a arătat Dăncilă.