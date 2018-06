Dispută între Klaus Iohannis şi Tudorel Toader

« Alte stiri din categoria National

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, legat de decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) de revocare a şefei DNA, Laura Codruţa Kövesi, că este convins că procurorii trebuie să fie independenţi şi nu controlaţi politic. Preşedintele a menţionat, de asemenea, că „o decizie a CCR nu poate fi discutată prin referendum”. „Aşa cum am spus, aştept motivarea Curţii, pe care o vom citi până o înţelegem sau până înţelegem ceva din ea, după care voi comunica ce trebuie făcut sau ce voi face eu mai exact. Însă, la momentul acesta, pot să vă spun două-trei lucruri care ţin evident de această temă. Această decizie a CCR aparent vorbeşte doar despre o chestiune foarte concretă de revocare sau nerevocare a procurorului şef DNA, în realitate sunt mult mai multe teme care apar şi care trebuie aduse în discuţie: în bunăoară statutul procurorilor. Eu sunt convins că procurorii trebuie să fie independenţi, ei nu trebuie să fie controlaţi politic. Orice am face noi în România, noi ca stat, trebuie să asigurăm independenţa procurorilor pentru a garanta o justiţie independentă. În Constituţie avem un articol care spune că procurorii funcţionează sub autoritatea ministrului. Eu înţeleg în felul următor: ministrul ar trebui să aibă o autoritate în domeniu şi să o folosească pentru a apară independenţa procurorilor, pentru a-i apăra, chiar pe procuror în dezbaterea publică pentru că munca procurorilor este extrem de dificilă. În niciun caz, autoritatea ministrului din articolul din Constituţie nu înseamnă şi nu poate să însemne că procurorii sunt în subordinea ministrului. Nimeni nu îi poate plasa în subordinea ministrului”, a explicat Klaus Iohannis, preşedintele României.

Întrebat dacă ia în calcul să dea curs deciziei CCR, preşedintele Klaus Iohannis a declarat: „Eu iau în calcul să respect statul de drept din România, să-l întăresc, să am grijă atâta cât pot să rămână procurorii independenţi, cu respectarea evident a Constituţiei”.

CCR a constatat, miercurea trecută, că există conflict între puteri în cazul respingerii revocării şefei DNA, Laura Codruţa Kövesi.

Reacţie acidă a ministrului Justiţiei

În replică, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a afirmat că ceea ce spune şeful statului „nu face parte din Biblie”. „Preşedintele Iohannis este preşedintele republicii, dar nici eu, nici dumneavoastră nu ne pricepem la toate, dacă suntem realişti. Nu spun că a greşit, a spus şi dânsul ceea ce i-au spus probabil alţii”.

El a adăugat un ministru nu poate întreba ce se întâmplă într-un dosar, autoritatea de care vorbeşte Constituţia referindu-se la administrarea justiţiei. „Ministrul Justiţiei, că sunt eu, că va fi altul, ministrul Justiţiei nu întreabă un procuror - de ce ai administrat proba asta, proba cealaltă? De ce ai dat o soluţie sau alta? Aia e independenţa procurorului. Nu poate ministrul să întrebe ce se întâmplă în dosar, dar autoritatea de care vorbeşte Constituţia se referă la administrarea justiţiei, se referă la politicile penale pe care nu le face nici CSM, nici un procuror, pe care le face legiuitorului şi, ordinar sau delegat, care poate fi şi Guvernul, din care ministrul Justiţiei face parte”, a spus Toader.