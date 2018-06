Procurorii nu au început anchetarea Vioricăi Dăncilă

« Alte stiri din categoria National

Procurorul şef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat ieri că nu a fost începută încă urmărirea penală in rem în legătură cu plângerea penală depusă de liderul PNL, Ludovic Orban, împotriva premierului Viorica Dăncilă, iar procurorul de caz urmează să aprecieze dacă are nevoie de informaţii de la serviciile de informaţii.

„A fost înregistrată (n.r. - plângerea). Nu a fost începută încă urmărirea penală in rem din ce ştiam ieri după-amiază. Urmează cu siguranţă ca procurorul să aprecieze dacă are nevoie de informaţii chiar şi neprelucrate de la serviciile de informaţii, având în vedere că o altă manieră de abordare a unui astfel de dosar nu este posibilă”, a spus Horodniceanu. În plus, o parte dintre documentele pentru instrumentarea cazului vor fi solicitate pe procurorul de caz de la Guvern.

Pe 17 mai, Ludovic Orban a depus o plângere penală împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a liderului PSD, Liviu Dragnea. Liderul PNL o acuză pe Dăncilă de „înaltă trădare, uzurparea funcţiei publice, divulgare de informaţii nepublice şi prezentarea cu rea-credinţă de date inexacte preşedintelui României în scopul ascunderii săvârşirii unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului”, în legătură cu mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.