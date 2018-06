Gabriel Oprea, trimis la Judecătoria Sectorului 1

« Alte stiri din categoria National

Dosarul în care Gabriel Oprea este judecat pentru ucidere din culpă în cazul poliţistului Bogdan Gigină va ajunge la Judecătoria Sectorului 1, după ce magistraţii curţii supreme şi-au declinat competenţa.

Decizia a fost luată chiar după primul termen în care fostul ministru de Interne a dat declaraţii ca inculpat. Gabriel Oprea şi-a susţinut din nou nevinovăţia, spunând că este singurul om din România care este trimis în judecată pentru ucidere din culpă din postura de pasager pe bancheta din spate a maşinii. Oprea a mai spus că nu a cerut niciodată o coloană oficială sau o motocicletă în deschiderea dispozitivului de însoţire. Gabriel Oprea spune că regulile ministerului l-au obligat ca de fiecare dată să meargă însoţit de agenţii Brigăzii Rutiere din Capitală. „Niciodată nu am cerut motocicletă, niciodată nu am cerut dispozitiv. Nu am determinat niciodată viteza. Sunt un om punctual. Am fost prefectul Capitalei. Am fost ministrul Administraţiei, la Armată, la Interne, am fost la toate accidentele, la toate catastrofele. Păi n-aş fi sărit în groapă dacă aş fi văzut accidentul? Că a căzut un motociclist în centrul Capitalei”, a spus Gabriel Oprea.

Bogdan Gigină a murit în octombrie 2015, după ce a căzut cu motocicleta într-o groapă de pe strada Ştirbei Vodă din Bucureşti. Procurorii spun că vina pentru acest accident o poartă fostul vicepremier Gabriel Oprea şi administratorul firmei care a săpat groapa şi nu a semnalizat-o bine.