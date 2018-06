Mii de oameni au protestat împotriva guvernării

« Alte stiri din categoria National

Câteva mii de persoane au protestat ieri, în Piaţa Victoriei din Bucureşti, şi scandează „PSD, ciuma roşie!”. Mitingul a fost anunţat pe Facebook de mişcările civice „Corupţia Ucide”, „Rezistenţa”, „Iniţiativa România”, „Declic”, „Uniţi Salvăm”, „Insistăm”. Evenimentul, anunţat pe Facebook, listează o serie de motive pentru care cetăţenii sunt invitaţi la protest, între care decizia guvernului de a stopa listarea Roşiei Montană la UNESCO, deciziile CCR şi planurile guvernului în ce priveşte pilonul II de pensii.

Protestatarii s-au strâns în faţa Guvernului încă de la ora 18:30, iar unii dintre ei au venit inclusiv cu copii, care se plimbau cu bicicletele şi trotinetele prin Piaţă. Ei suflau în vuvuzele şi scandau „PSD, ciuma roşie”, „Cuib de hoţi şi mafioţi” şi „Hoţii”, având totodată steaguri, atât tricolorul, cât şi cel al Uniunii Europene, precum şi pancarte cu „Uniţi salvăm Roşia Montană” şi logo-ul Anului Centenar reinventat sub forma unor cătuşe colorate. La protest este prezent şi senatorul USR, Mihai Goţiu. „Am venit din foarte multe motive, am venit pentru Justiţie, dar Justiţie în mod real, am venit pentru Roşia Montană, pentru care am fost în stradă foarte mulţi ani, pentru ceea ce s-a întâmplat şi în această săptămână în Parlament cu votarea Fondului Suveran, care înseamnă un nou atac la viitorul României. Sunt foarte multe motive de a protesta şi de a fi alături de cetăţenii care îşi cunosc drepturile şi care în mod liber, fără să fie convocaţi pe liste, fără alte presiuni, doar datorită propriei conştiinţe, vin aici să-şi spună punctul de vedere şi să ceară stoparea atacurilor asupra Justiţiei şi o viaţă şi un viitor mai bun pentru România”, a precizat Goţiu.

„Acest spaţiu îşi va recapătă scopul iniţial, locul unde câteva sute de mii de cetăţeni s-au adunat din convingere şi au hotărât că indiferent ce se întâmplă, România va rămâne un stat de drept şi nimeni nu va fi mai presus de lege! Acest lucru nu poate fi schimbat sau imitat de nici un partid cu toate sutele lui de autocare!”, se arată într-un mesaj al mişcările civice „Corupţia Ucide”.