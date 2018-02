FC Botoşani, marea perdantă a etapei

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani este marea perdantă a etapei a XXIV-a a Ligii I. Elevii lui Costel Enache au părăsit pentru prima oară după prima etapă zona locurilor de play-off (n.r. - după prima etapă FC Botoşani era pe locul 7) şi are şanse minime de a mai accede în play-off. După înfrângerea de la Iaşi, botoşănenii au ajuns pe locul 8, aceasta reprezentând cea mai slabă clasare a echipei sub comanda lui Costel Enache în acest sezon. Cu două etape înaintea finalului campionatului, FC Botoşani depinde de jocul rezultatelor pentru a mai spera la o clasare în primele şase echipe ale Ligii I, lucru recunoscut şi de Costel Enache după înfrângerea la limită suferită de elevii săi în derby-ul Moldovei în Copou. „Eram într-o situaţie în care ne puteam crea singuri destinul, ne puteam baza doar pe munca noastră şi nu conta ce se întâmpla în jurul nostru, dar, din păcate, am ajuns în situaţia în care suntem fanii indirecţi ai unora sau a altora”, a declarat antrenorul principal al FC Botoşani.

Cu toate că formaţia locală traversează o criză fără precedent în acest sezon, bifând la Iaşi al cincilea joc consecutiv fără victorie în Liga I, Enache crede că doar neşansa a făcut ca elevii săi să nu obţină decât un punct în ultimele cinci partide, opunând pe seama ghinionului şi eşecul de la Iaşi.

Runda următoare FC Botoşani va evolua la Ovidiu, cu Viitorul Constanţa, după care în ultima etapă a sezonului regular va primi pe teren propriu vizita formaţiei Gaz Metan Mediaş. Pentru a mai spera la play-off, FC Botoşani trebuie să obţină maxim de puncte în aceste două partide, dar să aştepte şi paşii greşiţi ale contracandidatelor în lupta pentru play-off.