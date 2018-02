Oficialii echipei mai cred în calificarea în primele şase

« Alte stiri din categoria Sport

Oficialii FC Botoşani, Cornel Şfaiţer şi Valeriu Iftime, mai cred că echipa se mai poate califica în play-off.

„Chiar dacă şansele noastre s-au diminuat considerabil, eu spun că nu e încă nimic jucat. Cred în continuare că putem termina acest sezon în primele şase. Ar fi dureros pentru noi dacă am rata play-off-ul, având în vedere că tot campionatul am cochetat cu poziţiile din prima parte a clasamentului. Iată că se adevereşte ce am spus la începutul campionatului şi anume că totul se va juca şi se va decide până în ultimul minut. Sunt fel şi fel de calcule care se fac însă fotbalul nu e matematică. Ca să mai avem şanse înaintea meciului cu Gaz la play-off trebuie să batem Viitorul. Şi am convingerea că o vom face”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Finanţatorul FC Botoşani, Valeriu Iftime, este încă optimist în ceea ce priveşte calificarea în play-off. Iftime crede că situaţia încă poate lua o turnură fericită. „Nu există nicio echipă din România care să aibă condiţiile noastre la nivel de iarnă. Iaşiul a avut teren sintetic s-a antrenat. Noi ne-am antrenat în sală de 200 de metri. E o problemă. Trebuie să recunoaştem lucrurile astea. La ora actuală suntem într-o competiţie foarte, foarte severă. Fiecare amănunt contează”, a declarat Iftime, adăugând că nu este convins că FC Botoşani ratează play-off-ul. „Am pornit de la ideea că vom lua şase puncte din 12 şi avem de luat şase din şase. Aşa că este posibil să mai avem ocazia să fim foarte bucuroşi. E adevărat că am pierdut nişte puncte importante, dar asta înseamnă mai multă atenţie. Dacă vom pierde play-off-ul va fi o imensă dezamăgire şi nu ştiu eu cum mă voi mai reclădi ca să cred din nou. Nu m-am gândit nicio clipă cum e să nu fii în play-off”, a conchis Valeriu Iftime.

- Cristian PRISACARIU

- Irina SIMINICEANU