Enache nu renunţă la luptă

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, a declarat într-o conferinţă de presă, că se aşteaptă la un meci foarte echilibrat luni, la Ovidiu, cu Viitorul.

„E un meci direct, e un meci decisiv şi pentru noi, şi pentru cei de la Viitorul. Văd un meci echilibrat, un meci în care ambele echipe vor fi foarte atente. Sper să fim noi cei care vom fi eficienţi, pentru că ne-am cam pierdut eficienţa şi lucrurile astea ne-au cam ţinut pe loc în ultima perioadă. Am marcat foarte puţin deşi am reuşit să ajungem destul de consistent în zona de finalizare. Sper ca în jocul de la Constanţa să ne regăsim eficienţa. Suntem condamnaţi să facem asta. Suntem două echipe echilibrate, două echipe care am avut cam acelaşi traseu în campionat. Suntem două echipe care am fost constant acolo în zona play-off-ului”, a declarat Costel Enache.

Tehnicianul a afirmat că jucătorii săi sunt conştienţi de momentul în care se află şi nu-şi mai permit niciun pas greşit în campionat. „Nouă ne trebuiesc cele trei puncte, dar punctele astea trebuie să vină pe o siguranţă defensivă. Adversarul este organizat pe ofensivă şi noi trebuie să fim disciplinaţi pe momentul de apărare, iar pe partea de atac trebuie să fim mai prompţi şi oportuni”, a afirmat Enache.

Tehnicianul a spus că nu crede că se vor fi jocuri de culise în aceste ultime două etape şi afirmă că totul se va decide pe teren. „Cred în corectitudine şi profesionalism. Depindem în continuare de cele două meciuri. Procentul este foarte mare, undeva peste 90% de a ajunge în play-off”, a conchis Enache.

Partida Viitorul Constanţa - FC Botoşani, meci contând pentru etapa a XXV-a a Ligii I va avea loc luni, de la ora 20:45, la Ovidiu.