Halep continuă cursa la Doha

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul doi mondial, s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.113.000 dolari, după ce a învins-o pe letona Anastasija Sevastova cu 6-4, 6-3.

Halep (26 de ani) a obţinut o victorie fără a forţa, în doar 65 de minute, în faţa numărul 15 mondial, aceasta fiind a cincea sa victorie consecutivă în faţa letonei. Simona a început mai greoi şi a fost condusă cu 2-0, dar apoi a reuşit trei game-uri la rând. La 4-3 în favoarea sa, Halep a reuşit un nou break şi s-a desprins la 5-3, dar Sevastova a câştigat contra serviciului, apropiindu-se la 5-4. Halep a încheiat setul (6-4) în stil de campioană, cu un break alb.

În setul secund, Halep a condus cu 1-0 şi 2-1, Sevastova a reuşit să întoarcă scorul, 2-3, dar Halep a câştigat patru game-uri la rând şi a încheiat conturile.

Halep a avut doi aşi, trei duble greşeli, 29 de winners şi 21 de erori neforţate, în timp ce Sevastova (27 ani) a contabilizat trei aşi, două duble greşeli, 11 lovituri direct câştigătoare şi 17 erori neprovocate.

„A fost un meci destul de dificil, chiar dacă am câştigat în două seturi. Este mereu greu să joc contra ei, chiar am jucat de multe ori până acum, însă am avut în minte că trebuie să fiu agresivă şi că trebuie să joc jocul meu cel nou, dacă pot să spun aşa, cel din Melbourne. Încerc să fiu agresivă, să termin punctele mai repede, să fac puncte direct câştigătoare. Serviciul cred că acum e mult mai solid, mult mai bun. Am început să încurc foarte mult cu dreapta, să îmi pregătesc punctul şi după aceea să finalizez. Acesta e noul meu joc”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep, campioană la Doha în 2014, şi-a asigurat un cec de 68.125 dolari şi 190 de puncte WTA, iar în sferturi o va înfrunta în premieră, astăzi, după ora 16:00, pe tânăra jucătoare americană Catherine Bellis (18 ani, 48 WTA), care a învins-o pe campioana en titre de la Doha, Karolina Pliskova, cu 7-6 (4), 6-3.

Cîrstea, învinsă fără drept de apel

Sorana Cîrstea a fost învinsă fără drept de apel de Garbiñe Muguruza, cu 6-0, 6-4. Cîrstea (27 de ani, 38 WTA) a făcut un meci foarte slab, iar revirimentul din finalul jocului, de la 5-1 la 5-4, s-a dovedit a fi tardiv. Doar 65 de minute a rezistat Sorana în faţa fostului lider mondial, având mai multe lovituri direct câştigătoare (10-8), dar şi enorm de multe erori neprovocate (43-16).

Muguruza (24 ani, 4 WTA) câştigase ambele confruntări de până acum, anul trecut, în optimi la Australian Open, cu 6-2, 6-3, şi în turul al treilea la Wimbledon, cu 6-2, 6-2.

Final de drum pentru Buzărnescu

La rândul său, Mihaela Buzărnescu a fost învinsă de germanca Julia Görges cu 6-2, 6-2. Buzărnescu (29 de ani, 43 WTA), autoarea unei mari surprize în turul anterior, în care a învins-o pe letona Jelena Ostapenko, numărul şase mondial, a cedat fără drept de apel, după o oră şi şapte minute, în faţa unei alte adversare din top 10, Görges (29 de ani, 10 WTA).

Görges a servit remarcabil în acest meci, încheiat cu procentaje de 80%, respectiv 60% la punctele făcute cu cele două servicii. Buzărnescu nu a reuşit să îşi creeze în acest meci nici măcar o singură minge de break.

Cele două s-au mai înfrunta în 2009, când Görges câştiga la turneul ITF de la Bucureşti cu 6-1, 6-2, în optimi.

Niculescu învinsă de liderul mondial

Monica Niculescu, locul 92 WTA, venită din calificări, a fost învinsă cu scorul de 7-5, 6-1, de daneza Caroline Wozniacki.

Cele două jucătoare au oferit un prim set spectaculos, cu răsturnări de scor. Wozniacki a condus cu 4-1, Niculescu a revenit şi a avut 5-4 şi serviciul, dar nu a putut să ia setul. Daneza a câştigat şase game-uri la rând, iar după primele trei a pus capăt setului I, cu 7-5, după 58 de minute.

Monica Niculescu a reapărut cu game pe tabelă în setul secund, la 0-3. Următoarele game-uri i-au revenit danezei, care, cu 6-1, a obţinut a noua victorie din tot atâtea partide cu Niculescu, după 90 de minute de joc.

La 3-4, Caroline Wozniacki i s-a plâns arbitrului că Monica Niculescu ţipă prea mult când loveşte mingea. „Este singurul mod în care poate câştiga”, a spus daneza, dar arbitrul de scaun nu a luat nicio măsură. Monica Niculescu rămâne după turneul de la Doha cu o victorie importantă în faţa Mariei Şarapova. Monica Niculescu, Mihaela Buzărnescu şi Sorana Cîrstea vor primi câte un cec de 33.750 dolari şi 105 puncte WTA.

În faza următoare, Wozniacki va evolua cu învingătoarea din meciul dintre Angelique Kerber şi Johanna Konta, meci disputat aseară după închiderea ediţiei.