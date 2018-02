Oficialii UEFA s-au mirat de demisia lui Lupescu

« Alte stiri din categoria Sport

Ionuţ Lupescu a dezvăluit modul în care au reacţionat conducătorii UEFA în momentul în care i-a anunţat că-şi va da demisia pentru a putea candida la alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal. Oficialii forului european au fost surprinşi de decizia lui Lupescu, care ocupă funcţia de director al Comisiei Tehnice în cadrul UEFA. „Au zis că nu sunt sănătos la cap (n.r. - râde). Pe de o parte consider că au înţeles şi ei că provin de aici, am crescut aici, am foarte multe satisfacţii şi până la urmă şi cariera mea internaţională se datorează acestei ţări. Şi aş vrea să vin acum, că am acumulat cred eu anumită experienţa şi în special conexiunile pe care am reuşit să mi le fac cunoscând şi poza de ansamblu a fotbalului european”, a dezvăluit Lupescu la Telekom Sport.

„Văd unde putem să ne poziţionăm şi viitorul nu e roz. De aceea am decis să vin să fac acest pas şi sper că oamenii să fie alături de mine şi împreună, ca numai împreună putem să reuşim să schimbăm anumite lucruri care cred eu că sunt necesare pentru dezvoltarea fotbalului românesc”, a completat acesta.

Până în momentul de faţă, pe lângă Ionuţ Lupescu, în cursa pentru alegerile prezidenţiale de la FRF s-au mai înscris actualul şef al Federaţiei, Răzvan Burleanu, şi Marcel Puşcaş.

Alegerile pentru preşedinţia FRF vor avea loc pe 18 aprilie.