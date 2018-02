Halep s-a retras de la Doha victorioasă

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul doi mondial, s-a retras din turneul WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, aseară, după ce a învins-o în sferturi pe Catherine Bellis (SUA), cu 6-0, 6-4.

Halep (26 de ani) s-a impus într-o oră şi 22 de minute în faţa unei adversare de 18 ani, care ocupă locul 48 în clasamentul WTA.

„Azi (n.r. - ieri) a fost mult mai rău decât ieri (n.r. - joi) şi din această cauză am luat decizia să mă retrag. Nu e simplu, dar am vorbit cu doctorul meu şi mi-a spus că nu am suficient timp să mă refac. Am stat în repaos doar câteva zile şi îmi trebuie mult mai mult. RMN-ul arată că am lichid şi tendinită la al patrulea deget. Trebuie să am grijă şi trebuie să mă gândesc prima dată la sănătatea mea”, a declarat Simona Halep.

Românca a dezvăluit că următorul turneu la care ar putea participa este Indian Wells, însă totul depinde de modul în care va reuşi să se recupereze. „Cu siguranţă voi lua o pauză cel puţin până la Indian Wells şi nu voi mai juca deloc. Voi decide înainte de startul turneului dacă voi fi capabilă să joc. Pentru moment nu pot să zic mai mult. Trebuie să iau pas cu pas şi să văd dacă mă pot reface până la Indian Wells”, a adăugat Simona Halep.

Cu un game înainte de finalul partidei câştigate cu Catherine Bellis, numărul doi mondial l-a chemat pentru court coaching pe Andrei Pavel. „Mă doare piciorul”, a spus Simona Halep, pentru ca tehnicianul să îi ofere primele sfaturi: „Am văzut, am văzut. Joacă cu primul serviciu slice acum. Ia punct după punct şi încearcă să joci prima tu. Ştii că 90% vine un nou cross şi după aia poţi juca lung de linie. Încearcă să rămâi acolo. Dacă dă ea bine, dă bine. Acceptă chestia asta. Cross, lung de linie, cross, lung de linie”.

Graţie retragerii Simonei, Garbiñe Muguruza are asigurat un loc în ultimul act al competiţiei de la Doha.