Lupescu Ã®i garanteazÄƒ lui Contra postul la naÅ£ionalÄƒ

Postul lui Cosmin Contra la echipa naţională nu este în pericol. O spune Ionuţ Lupescu, care va candida la preşedinţia FRF. Dacă va deveni preşedinte, fostul mijlocaş nici nu se gândeşte să îl schimbe din funcţie pe Contra, care mai are contract cu Federaţia până în septembrie 2019, cu obiectivul de a califica România la Euro 2020. În caz de calificare, contractul se va prelungi automat pentru perioada turneului final. „Eu nu am auzit nicio federaţie să schimbe patru selecţioneri în patru ani. Asta dă dovadă de nepricepere totală. Plus şi de management defectuos, pentru că trebuie să-i plăteşti. Eu am încredere în Cosmin pentru că l-am avut de mic la Dinamo, îl cunosc de mic, i-am urmărit cariera, a făcut lucruri bune în Spania, i-am spus că a greşit că a plecat în China. Până la urmă, pentru el e o rampă de lansare naţionala, o cunoaşte, a jucat, deci nu văd de ce cineva indiferent cine ar fi, ar vrea să îl schimbe”, a spus Ionuţ Lupescu.

Cosmin Contra a fost numit selecţioner al naţionalei de către actualul preşedinte Răzvan Burleanu, în septembrie, când a părăsit postul de antrenor al lui Dinamo. Cu el pe bancă, România a jucat patru meciuri, dintre care două oficiale şi două amicale. Pe banca „tricolorilor”, Contra a obţinut o victorie cu Kazahstan (3-1) şi o remiză cu Danemarca (1-1), ambele în preliminariile Campionatului Mondial. Au urmat apoi două meciuri amicale: 2-0 cu Turcia şi 0-3 cu Olanda.