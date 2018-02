Şfaiţer speră într-un meci bun la Viitorul

« Alte stiri din categoria Sport

Cornel Şfaiţer, preşedintele de onoare al FC Botoşani, a declarat că i-a încurajat pe elevii lui Costel Enache înaintea duelului de luni, de la Ovidiu, cu Viitorul, meci care va încheia etapa a XXV-a a Ligii I.

Şfaiţer le-a transmis fotbaliştilor botoşăneni că sunt în continuare la mâna lor şi pentru a-şi păstra şansele la play-off trebuie să învingă campioana. „Am bătut Viitorul în cupă şi în campionat în acest sezon la Botoşani şi sunt convins că avem forţa de a câştiga şi pe terenul lor. Suntem dezamăgiţi cu toţii. E adevărat că nu am arătat bine pe final în ultimele jocuri. Ne-am întărit, dar vedeţi şi dumneavoastră că nu ne îndeplinim obiectivele. Puteam să luăm două puncte în plus cu Juventus, dar n-a fost să fie, aşa s-a petrecut şi la Iaşi de unde speram să luăm punct sau puncte. Suntem la mâna noastră, încercăm, şanse sunt. Echipa este agresivă, în sensul bun al cuvântului, iar cu multă muncă eu zic că se poate. Speranţe sunt, avem şansa noastră”, a declarat Şfaiţer.

Oficialul grupării locale a spus că aşteaptă ca jucătorii transferaţi în această iarnă să vină cu acel plus de care echipa are nevoie, lucru care nu s-a întâmplat în jocurile cu Juventus şi CSM Poli Iaşi. „Eu spun că avem jucători pe măsură, dar cele două jocuri n-au venit cu nimic în plus. În stagiul de pregătire am arătat bine, am crezut că vom câştiga puncte cu Juventus. Deranjul este că după 24 de etape ne îndepărtăm de zona play-off-ului. Eram consideraţi echipa revelaţiei. Dacă picam de pe 8, 9 sau 10 în clasament nu mai era dezamăgirea aşa mare”, a mai spus Cornel Șfaiţer.

Înaintea jocului de la Ovidiu, formaţia pregătită de Costel Enache se află pe locul 8 cu 36 de puncte, la două puncte de Viitorul care se află pe locul 5.