Vise de calificare după victoria cu Lazio

« Alte stiri din categoria Sport

FCSB a învins puternica formaţie italiană Lazio Roma cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în prima manşă a şaisprezecimilor de finală ale Liga Europa la fotbal. Acest succes de prestigiu al „roş-albaştrilor” a fost adus de golul marcat de atacantul francez Harlem Gnohere în minutul 29.

FCSB jucase 13 meciuri cu echipele italiene şi nu câştigase niciodată până acum, marcând într-unul singur, 3-3 cu Napoli pe teren propriu, în ediţia 2010/11 a grupelor Liga Europa. În cele 13 partide anterioare, opt au fost înfrângeri, inclusiv un 0-4 cu AC Milan în finala Cupei Campionilor Europeni din 1989.

„E bucurie mare, nu? Speranțe au fost tot timpul. Credeam că putem marca, dar nu mă așteptam să dominăm, să avem ocazii clare. Nu mă așteptam să facem pressing la portar în minutul 85. Ca să jucăm așa, nu mă așteptam. Budescu nu a fost el în forma lui bună. Ca să spun așa, mi-a plăcut mult Nedelcu. Mi-a plăcut Man și mi-au plăcut și fundașii centrali. Vlad ne-a salvat. Pe Nedelcu, vreau să îl remarc neapărat. Păi dacă am dominat pe Lazio, normal că e cel mai bun joc din era Dică. Țineți cont că suntem după două jocuri. Acum cred în calificare. Credeam că sunt mult mai valoroși decât noi, dar nu sunt. Eu cred că avem prima șansă la calificare. Putem marca și acolo”, a spus Becali.

Harlem Gnohere a disputat primul meci oficial al anului și a marcat golul victoriei uriașe de pe Arena Națională. „El nu a mai putut, a mai avut ocazia să mai scape singur cu portarul. Dădea și al doilea gol, îl numeam erou național. A demonstrat valoarea în seara asta”, a adăugat Becali.

Antrenorul formaţiei FCSB, Nicolae Dică, a declarat că gruparea pe care o conduce a arătat „ca o echipă mare” în meciul cu Lazio. „A fost o partidă foarte grea, aşa cum ne aşteptam. Ne-am dorit să ne ridicăm la nivelul celor de la Lazio, şi am reuşit. Au fost multe momente în joc în care le-am pus probleme. Consider că am arătat ca o echipă mare. Înseamnă foarte mult această victorie, am întâlnit o echipă foarte bună din Italia. Dar acum important este meciul de la Roma acolo unde va fi foarte dificil”, a spus Dică.

Partida retur este programată în 22 februarie, pe Stadio Olimpico din Roma (20:00 - ora României).

Simone Inzaghi: „Am avut ghinion, dar din fericire mai există şi meciul retur”

Antrenorul echipei de fotbal Lazio Roma, Simone Inzaghi, a declarat, după meci, că formaţia sa a avut ghinion în partida cu FCSB, pierdută cu 0-1, pe Arena Naţională din Bucureşti, precizând că „din fericire” mai există şi meciul retur pentru a obţine calificarea. „Am avut ghinion în seara asta. Singurul lucru care s-a întâmplat a fost că nu am înscris. Am avut foarte multe ocazii, dar din fericire există şi un meci retur şi dacă vom juca la fel ca în această seară ne vom califica. Când pierdem eu nu caut un singur vinovat. Nani şi Caicedo au încercat să ajute echipa foarte mult. Ei au fost schimbaţi din raţiuni tactice. E un moment de criză doar din punct de vedere al rezultatelor. Echipa a jucat foarte bine şi în această seară, asta le-am cerut. Dar sunt încrezător în perspectiva meciurilor următoare şi sper ca la fel să gândească şi jucătorii mei”, a spus antrenorul.

Tehnicianul italian consideră că echipa pe care o pregăteşte nu trebuia să facă greşeli de la faza în care a primit golul. „Dar după aceea am încercat să egalăm, jucătorii au dat totul pe teren. În fotbal se întâmplă şi astfel de lucruri. Tocmai de aceea aştept meciurile următoare pe care îmi doresc să le câştigăm şi să ne facem fericiţi suporterii, care e normal să fie puţin supăraţi în acest moment”, a adăugat Simone Inzaghi.

Rezultatele din Liga Europa

Astana - Sporting Lisabona 1-2

Olympique Marseille - Sporting Braga 3-0

OGC Nice - Lokomotiv Moscova 2-3

Real Sociedad - RB Salzburg 2-2

Spartak Moscova - Athletic Bilbao 1-3

Ludogoreţ Razgrad - AC Milan 0-3

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 3-2

Ostersunds FK - Arsenal Londra 0-3

Olympique Lyon - Villarreal 3-1

FC Copenhaga - Atletico Madrid 1-4

Partizan Belgrad - Viktoria Plzen 1-1

AEK Atena - Dinamo Kiev 1-1

FCSB - Lazio Roma 1-0

Napoli - RC Leipzig 1-3

Celtic Glasgow - Zenit Sankt Petersburg 1-0

Steaua Roşie Belgrad - ŢSKA Moscova 0-0