FC Botoşani îşi joacă ultima şansă

FC Botoşani îşi va juca astăzi, de la ora 20:45, la Ovidiu, pe terenul campioanei, Viitorul, ultima şansă la calificarea în play-off-ul Ligii I.

După ce tot sezonul a cochetat cu locurile de play-off, FC Botoşani a părăsit etapa trecută locurile fruntaşe ale clasamentului. Astăzi elevii lui Costel Enache au şansa de a face rocada în clasament cu Viitorul Constanţa, dacă vor tranşa acest meci în favoarea lor. „E un meci decisiv şi pentru noi, şi pentru cei de la Viitorul. Văd un meci echilibrat, un meci în care ambele echipe vor fi foarte atente. Sper să fim noi cei care vom fi eficienţi, pentru că ne-am cam pierdut eficienţa şi lucrurile astea ne-au cam ţinut pe loc în ultima perioadă. Am marcat foarte puţin deşi am reuşit să ajungem destul de consistent în zona de finalizare. Sper ca în jocul de la Constanţa să ne regăsim eficienţa. Suntem condamnaţi să facem asta. Suntem două echipe echilibrate, două echipe care am avut cam acelaşi traseu în campionat. Suntem două echipe care am fost constant acolo în zona play-off-ului”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani .

Faţă de meciul cu CSM Poli Iaşi, pierdut la limită etapa trecută în Copou, scor 1-0, Costel Enache a anunţat schimbări în formula cu care va aborda cu Viitorul. Este de aşteptat ca tehnicianul să mizeze pe formula: Cobrea - Unguruşan, Miron, Burcă, Acsinte - Tincu, Achim - Golofca, Moruţan, M. Roman - Golubović.

Partida va începe la ora 20:45 şi va fi transmisă în direct de Digi Sport, Telekom Sport şi Look.