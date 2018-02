Florin Andone, ţinta criticilor în Spania

« Alte stiri din categoria Sport

Florin Andone (22 de ani) a fost integralist sâmbătă seară, fără a se evidenţia în vreun fel. Dimpotrivă, internaţionalul român a avut o şansă de a marca, în minutul 17, dar a luftat incredibil din faţa careului de şase metri, singur cu portarul. În rest, atacantul naţionalei a evoluat destul de şters, ceea cea i-a atras noi critici la final.

„Andone, aproape întotdeauna cel mai lăudat la Depor pentru ca oferă totul pe gazon, a fost orfan de mingi cu Alaves. Zero şuturi, zero pase, zero faulturi, zero goluri. Seedorf a cerut 11 războinici ca românul, însă se presupune că valoarea deja există”, au scris jurnaliştii de la „La Voz de Galicia” despre primul meci pe teren propriu cu Clarence Seedorf pe bancă.

Gazdele, care au nimerit bara în startul partidei, s-au impus prin golul superb marcat de Munir. Atacantul de 22 de ani a reuşit al şaselea gol stagional, şi îşi îndepărtează echipa de zona periculoasă a clasamentului. În schimb, Deportivo rămâne penultima în Primera.

Galicienii au ajuns la 15 înfrângeri în 24 de etape şi pe locul 19 în La Liga, penultimul, după ce au pierdut pe terenul lui Alaves. Cel mai recent succes pentru Deportivo s-a înregistrat acum 70 de zile, când s-au impus la limită, 1-0, cu Leganes.