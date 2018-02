Miron ştie ce joacă Viitorul

« Alte stiri din categoria Sport

La rândul său, George Miron crede că meciul cu Viitorul reprezintă finala campionatului pentru FC Botoşani.

„Cred că jucăm finala campionatului, suntem dezamăgiţi cu toţii din vestiar de rezultatele de până acum dar trebuie să ne jucăm şansa până la capăt. Mergem să câştigăm, este singura soluţie şi trebuie să profităm de asta. Probabil am avut şi puţină neşansă, dar nu putem da vina doar pe ea. Aşa cum am bătut şi în campionat şi în cupă sper să facem o victorie, suntem jucători profesionişti şi ştim cu toţii ce importanţă are acest meci şi câte beneficii ne poate aduce. ştim cu toţi ce joacă Viitorul, o echipă care pasează foarte bine şi dacă îi laşi să joace e greu să te impui. Trebuie să fim agresivi şi să mergem peste ei să ne impunem noi jocul. Este un an de muncă şi suntem cu toţii conştienţi de ce am realizat până acum şi cred că ar fi o mare dezamăgire dacă nu am prinde play-off-ul. Multă lume nu mai speră la calificare dar noi suntem optimişti, indiferent de rezultat măcar să ieşim cu capul sus, alergăm, muncim şi sper să obţinem un rezultat pozitiv şi să jucăm cu calificarea pe masă la meciul cu Mediaş”, a declarat George Miron.