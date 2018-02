Moruţan: Cred până în ultima clipă în play-off

« Alte stiri din categoria Sport

Prezenţi la conferinţa de presă premergătoare partidei cu Viitorul Constanţa, jucătorii Olimpiu Moruţan şi George Miron s-au arătat încrezători în şansele pe care FC Botoşani le au pentru a se impune contra campioanei şi a păstra şanse la calificarea în play-off.

„Cred până în ultima secundă în play-off şi trebuie să muncim să ajungem acolo. Ne aşteptăm la un meci foarte greu dar trebuie să ne mobilizăm foarte bine şi să scoatem un rezultat bun. Trebuie câştigat neapărat. Nu am intrat mai relaxaţi, asta a fost soarta meciurilor. Nu avem ce face. Trebuie să rămânem concentraţi pe meciul cu Viitorul. Eu o să-mi fac treaba cât pot eu de bine, vreau să ies de pe teren cu capul sus. Nu putem vorbi de un duel între mine şi Ianis Hagi. Eu am calităţile mele, Ianis calităţile lui şi nu putem să ne comparăm, dar eu vreau să câştigăm şi să intru cu FC Botoşani în play-off. Noi am muncit tot anul, am stat în primele şase echipe, e ceva frustrant să ieşim din play-off în ultimele meciuri”, a declarat Olimpiu Moruţan.