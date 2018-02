Regrete dinamoviste după remiza cu FCSB

« Alte stiri din categoria Sport

Dinamo a terminat nedecis cu FCSB pe „Naţional Arena”, scor 2-2 (1-0), în derby-ul etapei a XXV-a a Ligii I. „Alb-roşii” au fost aproape de a produce surpriza, având până în minutul 84 avantaj de două goluri pe tabela de marcaj graţie reuşitelor lui Pešić (min. 20) şi Torje (min. 57). Remiza FCSB-ului a fost obţinută in extremis, pentru roş-albaştri punctând Man (min. 84) şi Teixeira (min. 90+3).

Pentru a fi sigură de un loc în primele şase echipe la finalul sezonului regulat, şi a nu sta la mâna rezultatelor, Dinamo este obligată să câştige meciul din ultima etapă, de la Giurgiu, cu Astra.

Vasile Miriuţă, antrenorul principal al formaţiei Dinamo, a recunoscut că elevii săi au ratat o victorie extrem de importantă în cursa pentru play-off. „Vreau să-mi felicit jucători, vreau să felicit publicul nostru minunat. În final, am stricat tot ce făcusem bine până atunci. Am stat departe de Teixeira, n-am fost concentraţi, e păcat. Nu mi-am dorit să-l scot pe Nistor, am vrut să-l scot pe Nemec, dar Dan mi-a spus că nu mai poate, a fost răcit toată săptămâna şi este normal. Trebuie să fim noi mai atenţi la acea fază. Chiar dacă băteam, tot trebuia să mergem să câştigăm meciul de la Astra. Nu ne va fi uşor, iar acum va trebui să uităm de acest egal. La 2-0 ar fi trebuit să avem mai multă maturitate”, a declarat Vasile Miriuţă, antrenorul principal al dinamoviştilor.

Dezamăgit de rezultat s-a arătat şi Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB. Acesta a spus că se aştepta la victorie deşi elevii său au reuşit să evite înfrângerea abia la ultima fază a meciului. „Sunt dezamăgit că nu am reuşit să câştigăm. Am primit golurile pe greşeli identice, cu minge pierdută în zona centrală. Ştiam că Dinamo e periculoasă pe contraatac. Le cerusem jucătorilor să nu pierdem mingea în zona centrală. Budi şi Man au contribuit la primul gol, deci au venit cu un plus în repriza secundă”, a declarat Nicolae Dică.