CSM Bucureşti îşi păstrează vedetele

Cinci jucătoare, Oana Manea, Paula Ungureanu, Jelena Grubišić, Majda Mehmedović şi Iulia Curea, şi-au prelungit contractele cu echipa feminină de handbal CSM Bucureşti, potrivit unui comunicat de presă

Căpitanul Oana Manea şi-a prelungit contractul pentru un sezon, după alte cinci petrecute deja la CSM Bucureşti. „Mă simt foarte bine la CSM Bucureşti, este clubul unde mi-am îndeplinit un vis mai vechi, câştigarea Ligii Campionilor. Faptul că în fiecare an avem obiective înalte mă motivează şi mă convinge că este alegerea corectă în ceea ce mă priveşte”, a declarat pivotul campioanei României.

La rândul său, portarul Jelena Grubišić, MVP-ul Ligii Campionilor în 2016, a decis să rămână încă două sezoane în capitala României. Una dintre artizanele câştigării trofeului european, croata a mărturisit: „Sunt aici de trei ani, sunt foarte mulţumită, sunt fericită cu handbalul pe care îl jucăm, tot timpul am avut o echipă excelentă. Este o atmosferă plăcută, fetele sunt de treabă şi eu sunt foarte fericită aici”.

Şi portarul Paula Ungureanu va evolua sub culorile clubului din Capitală pentru încă doi ani. „Sunt fericită că voi continua la CSM Bucureşti. Acum gândurile mele se îndreaptă către câştigarea celui mai râvnit trofeu, Liga Campionilor, trofeu la care am visat de când am început handbalul. Mă bucur să fac parte din acest colectiv valoros şi să simt susţinerea necondiţionată a publicului minunat, care umple Polivalenta până la refuz. Vă invit pe toţi să fiţi aproape de noi, pentru ca la finalul sezonului să ne bucuram de tot ceea ce vom realiza împreună”, a subliniat Paula Ungureanu după semnarea prelungirii contractului.

Campioana şi-a asigurat şi postul de extremă stângă este asigurat pentru următorul an competiţional, după ce Iulia Curea a semnat pentru încă un an, iar muntenegreanca Majda Mehmedović a parafat o prelungire pentru încă doi ani. „Îmi doresc în continuare să joc la cel mai înalt nivel, iar aici mă simt ca acasă”, a spus Iulia Curea. Aceeaşi părere o are şi Mehmedović, care după ce a comparat ofertele pe care le-a avut a ales să rămână la CSM Bucureşti.

Aceste prelungiri de contracte survin după ce campioana României a anunţat că din vară trei jucătoare de la Vardar Skopje vor evolua pentru CSM, sârboaicele Andrea Lekić şi Dragana Cvijić şi muntenegreanca Jovanka Radičević. „Sunt jucătoare cunoscute, sunt fete cu care eu am mai jucat în trecut, cu care abia aştept să joc din nou. Sunt jucătoare valoroase care cu siguranţă vor pune umărul la performanţa pe care o doreşte CSM-ul”, a declarat Cristina Neagu, cea mai valoroasă jucătoare a lumii.

În schimb, se va despărţi de franţuzoaicele Gnonsiane Niombla şi Camille Ayglon Saurina, care s-au înţeles deja cu Metz, respectiv Nantes.