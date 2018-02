Play-off-ul, doar la televizor pentru botoşăneni

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani este marea perdantă a Ligii I. După ce au cochetat tot sezonul cu locurile de play-off, elevii lui Costel Enache au plătit tribut parcursului slab din ultimele şase meciuri, în care nu au reuşit să obţină decât un punct din cele 18 puse în joc, ratând cu o etapă înaintea finalului sezonului regular play-off-ul Ligii I. Cu toate că aveau nevoie ca de aer de cele trei puncte puse în joc, elevii lui Costel Enache au preta un joc modest la Ovidiu, cedând partida cu 2-1 (1-1).

Botoşănenii au deschis scorul prin Mihai Roman care a transformat în minutul 10 un penalty pe care tot el l-a obţinut în urma unui fault a lui De Nooijer. Ianis Hagi a restabilit egalitatea cu un şut plasat la colţul scurt de la marginea careului de 16 metri în minutul 34, stabilind astfel şi scorul primului mitan. Hagi jr. a avut şansa de a duce scorul la 2-1 în minutul 60, însă şutul său din lovitură liberă de la 20 de metri a izbit transversala porţii apărate de Cobrea. Viitorul a dat lovitura la ultima fază a meciului, Andrei Ciobanu învingându-l pe Cobrea cu un şut de la 25 de metri.

Enache dă vina pe presiune şi destin

Costel Enache a pus înfrângerea de la Viitorul şi ratarea play-off-ului pe seama presiunii foarte mari, aceasta făcându-i pe elevii săi să clacheze. „Ştiam că avem un adversar care are un atac poziţional foarte bun, calitate în jocul de construcţie, în finalizările de la distanţă. Au avut două şuturi, nu am reuşit să le blocăm şi cred că ne-a fost fatal că am lăsat adversarul să finalizeze acţiunile de atac. Rămân un pic dezamăgit că în ultimul minut am avut o ocazie foarte mare, iar pe contraatac am primit gol. Şi destinul ne-a jucat o festă... Noi ne-am anulat şansele. Am plecat cu şanse foarte mari, am cedat presiunii, nu am fost eficienţi. Nu sună extraordinar de bine, dar suntem acolo unde ne-am evaluat noi”, a declarat Costel Enache.

Hagi: „Sunt şi eu antrenor”

De partea cealaltă, Gheorghe Hagi s-a declarat optimist în şansele echipei sale de a juca din nou în play-off. „Cum să nu fiu optimist, uitaţi-vă ce echipă am, cum reacţionează contra unei echipe mai bune decât în tur. Sunt bucuros! I-am găsit postul lui Mladen, l-am pus în dreapta. L-am găsit pe el, sunt şi eu antrenor. Mă bucur mult pentru el că a făcut un meci foarte bun. Ianis e mult mai bine din punct de vedere fizic. Din punct de vedere mental deja simte mult mai bine totul. Riscă mult mai mult. Uşor, uşor lucrurile vor merge din ce în ce mai bine pentru el”, a zis Gică Hagi

În urma acestui eşec, FC Botoşani nu mai are nici şanse teoretice la play-off echipa locală urmând a evolua în play-out-ul Ligii I unde va avea ca obiectiv salvarea de la retrogradare.

Indiferent de rezultatul partidei cu Gaz Metan Mediaş de sâmbătă, FC Botoşani va termina acest sezon regular în play-out.